Как модернизировали ливневые канализации в Нур-Султане, рассказал Кульгинов
Жанат Тукпиев
Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на отчетной встрече с населением рассказал о работе по модернизации ливневых канализаций в столице, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"По ливневой канализации – здесь очень много критики было. Город очень быстро растет, это один из самых динамично развивающихся городов, наверно, в мире. И, как мы видим, количество населения растет, новые дороги появляются, новые объекты, микрорайоны строятся. Естественно, вопросы инженерной инфраструктуры стоят на повестке дня. По ливневой канализации мы создали специальную компанию, учредили предприятие – "ELORDA ECO SYSTEM", которое занимается именно вопросами ливневой канализации", – сказал Кульгинов.
По его словам, ведется системная работа по ряду проблемных участков.
"Вот, по проспекту Момышулы, улицам Ташенова, Иманова, со стороны проспекта Республики, проспекты Туран и Улы Дала - по этим вопросам ведется системная работа. По Момышулы мы работу завершили, расширили значительно диаметр трубы и поставили дополнительные насосы. Большая работа была проведена, сейчас там таких проблем, как раньше, нет. Также по Ташенова раньше было болото. Жители знают об этом. Мы там построили очистные сооружения, ливневые стоки будут приходить туда, притекать, и там будет собираться 42 тысячи кубометров воды, фильтроваться, и только после этого дальше поступать в реку", – рассказал аким.
Кульгинов отметил, что предприятие "ELORDA ECO SYSTEM" также занимается очисткой колодцев.
"Как пример, можно привести улицу Ташенова, где только на одном участке извлекли свыше 30 тонн мусора. На всех колодцах на сегодня свыше 2,5 тыс. тонн мусора было очищено и значительно улучшена эта работа. Также завершается строительство очистных сооружений магистрального коллектора в жилом массиве Тельмана. Все работы, которые я назвал, исключат подтопление улиц, таких, как Ташенова, Бараева, Валиханова, Иманбаева, проспект Республики и другие районы. Кроме того, ведутся работы по расширению диаметров труб на Туран-Улы Дала", – резюмировал Кульгинов.