Как мужчине преодолеть кризис среднего возраста и есть ли он вообще?

Колонка обозревателей
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Хайдар Байзаков

Почему мужчины пускаются во все тяжкие и совершают необдуманные поступки?

Из-за отсутствия любви. 

С наступлением среднего возраста мужчины, как никогда в жизни, более всего нуждаются в любви и ласке. Им нужно признание, почитание, вера в то, что всё что они делали – это было не зря. Что не зря был пройден жизненной путь.

Но.

Дети становятся самостоятельными, уже не нуждаются в отце, отдаляются от родительского очага. А постаревшие, ослабшие отцы страдают от отсутствия любви, от признания заслуг. И только безропотные слуги, да ласковые наложницы дают ложную уверенность в своей значимости. Но тело ведь всё равно становится рыхлым, грузным.

А в древние времена в обществе охотников и воинов физическое здоровье - это было главным и единственным достоянием. Вот тогда сильнее всего и страшило старческие немощь и одиночество.

Вот отсюда всё больше сомнений, неуверенности в том, что их любят.

Вот почему те, кто мог позволить себе, те забирали человеческие жертвы - мнимые почитания и любовь с собой в могилу. 
С верой, что там их будут любить или полюбят снова.

То же самое и с дружбой между мужчинами. Друзья расходятся. У каждого свои семьи, свои заботы, свои проблемы. Которые кажутся чем-то далекими от твоей жизни. И может быть даже чужими для твоего образа жизни.

С возрастом посиделки между друзьями не меняются. Одни и те же выпивки за столом, одни и те же блюда, одни и те же беседы. И это страшит. Страшит, что в твоей жизни не происходит ничего нового. Отсюда и кризисы. 

Когда после сорока пяти впервые садишься на мотоцикл, начинаешь злоупотреблять алкоголем, увлекаться сомнительными знакомствами.

А круг друзей неуклонно сужается - от десятков человек в молодости, юности, до всего нескольких в зрелости. 

Всему настоящая причина, корень – это сомнения, неуверенность.

Только у прекрасной половины человечества всё прекрасно. Они и так знают, что их любят, они любимы и их всегда будут любить. Их вера в любовь непоколебима. Отсюда и круг подруг постоянно стабилен.
 
Поэтому женщины более стойкие, чем мужчины…

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