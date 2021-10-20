Общество
Как наказали виновных в загрязнении реки Калжыр в ВКО
В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева Департаментом экологии по Восточно-Казахстанской области была проведена проверка по факту загрязнения реки Калжыр в Курчумском районе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК.

"В мае текущего года в ходе рейдовых мероприятий на участке "Шандыбулак" Акбулакского сельского округа Курчумским отделом полиции был выявлен факт самовольной добычи золота без разрешительных документов индивидуальным предпринимателем Сергеем Хван. 6 сентября на основании поступившего видеосюжета о загрязнении реки Калжыр, на данное место был осуществлен выезд с участием сотрудников Департамента экологии, природоохранной полиции, бассейновой инспекции и других государственных органов", - напомнили в пресс-службе.



Как было установлено, накануне представители ИП Хван С.А. во исполнение судебного постановления произвели снос незаконно возведенных дамб и прудов в русловой и надпойменной части реки Калжыр, а также ручья Шандыбулак, в результате чего мелкодисперсная песчанная супесь, попав в основное русло реки Калжыр, загрязнила его значительную площадь. Замутненная, грязная с иловыми осадками вода, распространившись вниз по течению реки на значительное расстояние, привела к загрязнению взвешенными веществами до 53,3 мг/м3.

"Для недопущения дальнейшего загрязнения реки Калжыр, инспекторы департамента экологии приостановили работы по рекультивации незаконных возведений. Было предложено разработать проектную документацию для безопасного проведения данных работ. На сегодняшний день, согласно протоколам испытаний природных вод, содержание загрязняющих веществ в пострадавшем водоеме не превышает предельно-допустимых концентраций. Качество поверхностных вод восстановлено", - сообщили в министерстве.



За незаконное проведение работ по поиску золотоносной руды, неисполнение решения суда по сносу самовольных строений, а также за самовольное строительство объектов без проведения экологической экспертизы постановлением районного суда № 2 Курчумского района и Департаментом экологии ВКО на предпринимателей наложены штрафы на общую сумму более полумиллиона тенге, отозваны лицензии на старательство.

Помимо этого, в целях устранения последствий правонарушений, ИП Хван утвердило программу ремедиации, согласно которой до ноября текущего года необходимо выполнить первоочередные мероприятия по восстановлению гидрологического режима реки Калжыр и горного ландшафта.

В настоящее время акиматом региона прорабатывается вопрос по составлению укрупненного сметного расчета работ по восстановлению природных компонентов, в зависимости от суммы которого органы полиции будут рассматривать вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности по статьям 324, 328, 333 и 334 УК РК.

Кроме того, в целях недопущения впредь подобных нарушений, представители госорганов организовали встречу с местными активистами, по результатам которой принято решение обязать нарушителей разработать проекты по рекультивации карьеров (в том числе провести очистку дна от илового осадка безопасным способом), а также
усилить общественный контроль над деятельностью недропользователей, добавили в пресс-службе.

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