Как накормить страну

В Национальном проекте по развитию агропромышленного комплекса на 2021–2025 годы указаны конкретные цели: обеспечить страну собственным продовольствием на 80%, довести долю переработки до 70%, вовлечь в кооперацию 350 тыс. фермерских и домашних хозяйств, создать 500 тыс. сезонных и постоянных рабочих мест, увеличить экспорт сельхозпродукции до 6,6 млрд долларов.

Президент Касым-Жомарт ­Токаев в Послании 1 сентября 2023 года указал на колоссальный потенциал казахстанского сельского хозяйства и поставил задачу добиться реального прорыва в этом секторе. Стратеги­ческая цель – стать одним из ведущих аграрных игроков в Евразии.

Что делается для этого в отечественном растениеводстве?

По данным Министерства сельского хозяйства, в текущем году посевные площади увеличились на 68,6 тыс. га, достигнув 23,4 млн га. Аграрии все ­больше диверсифицируют посевы в соот­ветствии с запросами рынка.

Несмотря на то, что львиная доля по-прежнему приходится на зерновые (15,6 млн га), заметно вырос клин масличных – до 3,3 млн га. Кроме того, аграрии больше стали выращивать овощей, в том числе картофеля, на 7,4 тыс. га расширились площади под сахарную свеклу – они занимают 19 тыс. га.

Развивается промышленное садоводство: обеспеченность, например, казахстанскими яблоками выросла с 73,7% до 75,6%. Как пояснили в ведомстве, страна полностью обеспечивает себя зерном, и даже при самом низком урожае объемы вдвое покрывают внутреннюю потребность.

На сегодня в Правительстве отработан понятный алгоритм подготовки к весенне-полевым работам. С февраля в регионы по очереди начинается отгрузка дизтоплива по льготным ценам, чтобы к началу посевной в хозяйст­вах имелся необходимый запас.

В 2023 году на весеннюю кампанию было выделено 413 тыс. тонн ГСМ по средней цене 204 тенге за литр, или на 15–20% ниже рыночной. Одновременно шли поставки 700 тыс. тонн удобрений, причем 63% – казахстанского производства.

В местных бюджетах на субсидирование покупки удобрений предусмотрели 31 млрд тенге. По информации Министерства сельского хозяйства, фермерам сознательно была предоставлена отсрочка по оцифровке полей, чтобы не возникло проблем с получением дотаций.

В качестве финансового инструмента свою эффективность также показали форвардные закупки и товарный кредит на общую сумму 55 млрд тенге. На кредитование аграриев по гос­программам в бюджете респуб­лики предусмотрели 140 млрд тенге.

– На сегодня утверждены правила кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса, – дал комментарий руководитель управления сельского хозяйства Восточно-Казахстанской области Рамиль Сагандыков. – Практику опробовали в Северо-Казахстанской области и решили масштабировать на всю республику. Фермеры смогут получить кредиты под 2,5 процента до десяти лет с максимальной суммой займа до 5 миллиардов тенге. Деньги можно взять на создание новых или расширение действующих предприятий – молочно-товарных ферм от 400 голов, птицефабрик мощностью от 5 тысяч тонн мяса птицы в год, овощехранилищ от 1 000 тонн. Также деньги дадут на проекты в сфере орошаемого земледелия: выращивание картофеля, овощей, кормопроизводство с использованием современных водосберегающих технологий, например, дождевания или капельного орошения.

Финансирование предусмот­рено через социально-предпринимательские корпорации, в целом планируется выделить 400 млрд тенге. Как отметили в Минсельхозе, новые проекты дадут эффект в стабилизации цен на продовольствие и позволят повысить доходы сельчан за счет создания новых рабочих мест. Сейчас в Казахстане в агросекторе заняты более 1,4 млн человек, или примерно 15% от общего числа занятого населения республики.

Отдельное внимание сегодня уделяется теме орошаемых земель. По данным Минсельхоза, в 2024–2026 годах на территории девяти областей запланировано строительство 20 водохранилищ объемом 2,4 кубокилометра. Площади для поливного земледелия вырастут на 250 тыс. га, водная зависимость Казахстана от сопредельных стран снизится на четверть.

Кроме того, намечена реконструкция 15 водохранилищ и ирригационных каналов. Если в настоящее время внедрение водосберегающих технологий идет в среднем на 40–50 тыс. га в год, то стоит задача поднять этот показатель до 150 тыс. га.

– Переход на водосбережение является общемировым трендом, – рассказали в управлении сельского хозяйства ВКО. – Это страховка от погодных капризов в условиях глобального изменения климата. У нас есть примеры, когда на орошаемых землях собирали по 90 центнеров с гектара, хотя в среднем по стране урожайность составляет 12 центнеров. Государство говорит фермерам: переходите на современные сберегающие технологии и получайте за это субсидии.

В декабре в ходе рабочей поездки на восток страны глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров назвал важной задачей в земледелии формирование семенного фонда. В качестве примера министр привел Опытное хозяйство масличных культур, где ведут селекцию сои, подсолнечника, озимой пшеницы, ячменя, гороха, многолетних трав.

Селекционная работа в Казахстане – явление редчайшее на сегодня. Она требует большой сезонной работы, технического и лабораторного оснащения, специалистов, серьезных финансовых затрат. Например, для выведения нового сорта или гибрида нужны как минимум поле, которое расположено в отдалении от других, знания, опыт, много ручного труда.

В то же время селекция – сфера стратегическая. Она во многом решает задачу продовольственной безопасности, обеспечивая хо­зяйства отечественным семенным материалом. Причем таким, который районирован, дает урожай с учетом местного климата. Как показывает практика, использование семян высших репродукций позволяет получить прибавку урожая в 10–15%.

Про мясо и молоко

Данные Минсельхоза свидетельствуют, что в стране реально развивается другая важнейшая аграрная сфера – животноводство. С начала года численность крупного рогатого скота увеличилась на 2,7%, достигнув отметки в 9,68 млн голов, лошадей – на 7,7% (4,2 млн), мелкого рогатого скота – на 3,6% (23 млн голов).

За первые шесть месяцев 2023 года общий объем производства мяса всех видов в убойном весе составил почти 667 тыс. тонн – на 4,6% больше, чем за аналогичный период 2022-го. Казахстанские производители полностью покрывают внутренние потребности, за исключением мяса птицы.

Для производства молочных продуктов реализуется проект по тиражированию опыта Северного Казахстана, когда региональные социально-предпринимательские корпорации финансируют на льготных условиях строительство крупных молочно-товарных ферм. В этом году были выделены средства на 65 новых МТФ, в планах на ближайшие годы – строительство еще 50 МТФ. Сейчас страна обеспечивает себя товарным молоком примерно на 30%. Ведомство намерено снизить зависимость от импорта до 10%.

Как подчеркнул в сентябрьском Послании Глава государства, чтобы удержать собственные рынки и нарастить экспорт, нужны предприятия, способные обеспечить масштабы, качест­во и регулярность поставок. «В приоритете должны быть перспективные для нас направления: глубокая переработка мяса, молока и зерна, развитие промышленного тепличного хозяйства», – отметил Президент.

Современный подход к молочному животноводству внедрили в том же Опытном хозяйстве мас­личных культур. По словам руководителя ТОО Фарида Абитае­ва, формат роботизированной фермы позволяет убрать человеческий фактор и обеспечить безошибочное кормление, управление комфортом при стойловом содержании, объективный контроль за животными. Скот не болеет, а значит, снижаются расходы на ветеринарные препараты.

Кроме того, в ТОО накопили полезный опыт в работе по увеличению породного поголовья. В отличие от хозяйств, приобретающих дорогостоящих импорт­ных коров, здесь используют только семенной материал от высокопродуктивных животных. Затраты на это значительно ниже и, соответственно, меньше влияют на удорожание конечной продукции.

– Сегодня наши фермеры фактически не занимаются племенной работой, – дал комментарий исполнительный директор Рес­публиканской палаты по молочным и комбинированным породам КРС Азамат Сагинбаев. – Хотя казахстанские породы замечательные. Сейчас стоит задача уравнять субсидии на местный скот и импортный.

По статистике, на сегодня поч­ти 70% молока в стране надаивают в домашних хозяйствах ручным способом. С целью стимулирования перехода на доильные аппараты в Минсельхозе предусмотрели субсидии до 50%. Кроме того, в стране приступили к развитию кооперации за счет микрокредитования. Задача – вовлечь в производственные объединения половину всех личных подсобных хозяйств – более 1 млн сельчан.

В 2023 году акиматам на реализацию проекта уже выделено 52,4 млрд тенге. По словам руководителя крупного восточно-казахстанского молочного производства Сейлжана Сайлаубаева, такая кооперация призвана выстроить цепочки от производителя молока до переработчика и реализатора. Будущее молочного производства – за глубокой переработкой в сыры, масло, сухое молоко и т. д. То есть за продукцией, которую можно хранить, перевозить, экспортировать.

В 2023 году по республике ­запланирован ввод семи мясо­перерабатывающих предприятий и модернизация пяти молочных заводов.