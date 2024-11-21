Как нам трансформировать АПК

– Айдарбек Асанович, 17 нояб­ря в стране прошел День работников сельского хозяйства. Вас этот праздник касается самым непос­редственным образом – у вас огромный и успешный опыт руководства агропредприятием. Опишите, какова сегодня ситуация в данной сфере.

– Сельское хозяйство по-прежнему остается одним из ключевых секторов экономики, обеспечивая продовольственную безопасность и занятость значительной части населения. Президент в своем выступлении на форуме работников сельского хозяйства подчеркнул важность ускоренного развития агропромышленного комплекса, призывая к комплексному подходу в поддержке фермеров. И, кстати, то, что отныне такой форум будет проводиться ежегодно, только подчеркнет значимость агропромышленного сектора и позволит выстраивать более тесный диалог между государством и фермерами для решения насущных проблем отрасли.

Мы видим, что ситуация в аграрной сфере требует не только выделения средств, но и эффективного их использования. Прошлый год был тяжелым для аграриев, и своевременная пролонгация займов и поддерж­ка Продкорпорации помогли смягчить последствия сложных погодных условий. Но такие меры необходимо дополнять более устойчивыми решениями.

Важно отметить, что инициативы депутатов находят отклик у Правительства, что уже заметно по изменениям в субсидировании и поддержке займов. По поручению Главы государства проведена работа по увеличению финансирования посевных и уборочных работ. В текущем году впервые на эти цели выделено 580 млрд тенге под 5% годовых. То есть финансирование отрасли увеличили более чем в три раза! Но также стоит признать необходимость разработки новых законодательных инструментов для привлечения рыночных средств.

Фракция партии Respublica разработала проект Закона «Об аграрных расписках», который позволит использовать IT-инструменты для расширения возможностей финансирования фермеров. Кроме того, система субсидирования процентных ставок уже показала свою пользу, увеличив доступность кредитов. Мы работаем над тем, чтобы фермеры могли получать кредиты с пониженной ставкой без лишних сложностей.

Одна из проблем в секторе – децентрализованность распределения субсидий, что приводит к перекосам и неравномерному распределению средств между регионами. Задержки с получением субсидий и отсутствие четких прогнозов лишь усугубляют ситуацию. Мы предложили Министерству сельского хозяйства усовершенствовать правила, чтобы обеспечить для фермеров доступ к кредитным ресурсам без дополнительных финансовых нагрузок. Министерство поддержало, соответствующие изменения внесены. Надеемся, что уже со следующего года фермеры будут получать кредиты сразу в удешевленном виде.

– Давайте поговорим о такой структуре, как АО «Продовольственная контрактная корпорация». К ее деятельности тоже не раз звучали нарекания, в том числе от депутатского корпуса. Нуждается ли ведомство в трансформации?

– Депутаты действительно поднимали вопрос о необходимости более активного использования возможностей Продкорпорации. Мы считаем, что роль этой структуры недооценена. Фактически она может стать своеобразным национальным банком казахстанского зерна. Помимо поддержания резерв­ного запаса зерна в 500 тысяч тонн, корпорация могла бы регулировать цены на пшеницу через интервенции и форвард­ные закупки.

Есть предложение предоставить Продкорпорации новые функции. Например, по аналогии с китайской компанией COFCO, которая является единым импортером сельхозпродукции, Продкорпорация мог­ла бы взять на себя подобную роль у нас.

Также мы видим потенциал в увеличении объемов финансирования через эту структуру, что особенно важно для расширения инструментов товарного кредита. Это позволило бы пос­тавщикам ресурсов снижать цены за счет оптовых закупок, поддерживае­мых гарантиями со стороны квазигосударственного сектора. Такой подход может значительно укрепить позиции фермеров и производителей, снизив их издержки и улучшив доступ к необходимым ресурсам.

– Вы часто поднимаете проб­лему защиты внутреннего рынка. Какова сегодняшняя ситуация?

– Сегодня конкуренция на рынке продовольственных товаров становится все жестче, а геополитическая ситуация создает дополнительные сложности для отечественных производителей, так как потоки товаров переориентируются на наши традиционные рынки сбыта. Многие сектора сельского хозяйства страдают от импорта сельхозсырья и продовольствия не всегда должного качества. Это затрудняет работу тепличных хозяйств, мельниц и перерабатывающих предприятий, которые вынуждены конкурировать в таких условиях.

Полностью закрыть границы квотами или запретами в условиях экономического союза невозможно. Вместо этого необходимо активизировать фитосанитарный и ветеринарный контроль, а также усилить лабораторное тестирование продукции. Однако потенциал Министерства торговли и интеграции в этой области пока используется не в полной мере.

Для улучшения ситуации было бы полезно создать единую информацион­ную систему, которая фиксировала бы происхождение, качество товаров и данные о поставщиках. Еще одно важное предложение – создание инс­титута общественных инспекторов, которые могли бы помогать выявлять некачественную продукцию. Это давно применяется в развитых странах и способно значительно укрепить защиту нашего внутреннего рынка от некачест­венной продукции.

– Давайте тогда поговорим о качестве и безопасности сельскохозяйственной продукции. Тут тоже немало проблем. Я вам честно скажу, мое решение стать вегетарианкой во многом продиктовано недоверием к системе ветеринарной безопасности.

– Вы абсолютно правы, система ветеринарной безопасности действительно нуждается в серьезных реформах. Множество нерешенных проблем тормозят развитие экспорта и мешают обеспечению стабильной эпизоотической ситуации в стране. В первую очередь необходимо определить приоритетные направления финансирования ветеринарии за счет государственного бюджета с учетом оценки рисков и угроз безопасности. Проверка Генеральной прокуратуры выявила неэффективное расходование средств в сфере ветеринарии на сумму более 77,2 миллиарда тенге за последние три года!

Министерство ежегодно тратит 1,5 миллиарда тенге на закуп средств идентификации, тогда как фермеры способны самостоятельно закупать их. Нам нужно развивать частные лаборатории и обеспечивать более качественный контроль. Парадокс: мы разрешаем работать частным лабораториям в здравоохранении, почему бы не применить этот опыт и для ветеринарии и фитосанитарии? Это повысит качество контроля и сделает сельское хозяйство устойчивее.

Следует разгрузить ветеринарных врачей в сельской местности, автоматизировав их отчетность и возложив на фермеров ответственность за регистрацию сведений о животных и размещение плана ветеринарно-профилактических мероприятий в информационную систему. Автоматизация процессов позволит ветеринарам сосредоточиться на их основной работе – профилактике и лечении.

инфографика Натальи Ляликовой

Расходы на фитосанитарную безопас­ность также велики, но эффективность вызывает вопросы. Часто обработка полей проводится лишь «на бумаге», а проблемы с тендерами затягиваются, что только ухудшает ситуацию. Пока проходят все эти тендеры, сроки обработки заканчиваются, и как результат – увеличивается площадь распространения саранчи. Мы предлагаем объединить структуры РГП «Фитосанитария» и Республиканский методический центр и направить средства на улучшение материально-технической базы, чтобы получить реальный результат.

– Как обстоят дела с внутренним спросом на сельхозпродукцию?

– Для поддержки наших фермеров и производителей важно обеспечить равные условия для участия в закупках, особенно в таких сферах, как недропользование и квазигосударственный сектор. Часто условия закупок ставят отечественных поставщиков в невыгодное положение. Мы предлагаем пересмотреть систему, чтобы местные фермеры могли поставлять продукцию по госзаказу. Такой подход будет стимулировать внутренний спрос, поддерживать развитие сельского хозяйства и создавать новые рабочие места. Мы можем взять пример с других стран, которые заранее планируют закупки и заключают долгосрочные контракты с фермерами. Это позволяет укреп­лять экономику и делает ее более устойчивой.

Например, долгосрочные заказы на выращивание семян картофеля могли бы приносить нашим фермерам значительные доходы. В Нидерландах подобная система обеспечивает заказы на 50 лет вперед. Мы предлагаем снизить государственные расходы, привлекая частные инвестиции и создавая более устойчивую систему поддерж­ки фермеров.

– Вы на пленарных заседаниях часто говорите о том, что в сфере АПК критически важно техническое перевооружение...

– Да, это действительно актуальная проблема. Президент поставил задачу довести уровень обновления сельхозтехники до 8–10 процентов. Запущена программа льготного лизинга сельхозтехники отечественного производства под 5 процентов годовых. На пленарных заседаниях мы неоднократно поднимали вопрос лизинга сельхозтехники. Предложили начать с анализа потребностей рынка, так как многие фермеры работают на технике старше 25–30 лет. Для этого необходимо соз­дать на уровне МСХ единую систему учета сельхозтехники, чтобы определить точные потребности фермеров. Это позволит заключать долгосрочные контракты с местными производителями по фиксированным ценам. То, что они не могут обеспечить, следует импортировать на льготных условиях. Сейчас такая работа не налажена, и это мешает финансированию.

Однако полностью обновить технику за счет лизинга новой техники сложно из-за больших затрат – более двух триллионов тенге из бюджета. Поэтому наша фракция предложила использовать механизм покупки техники, бывшей в употреблении, через программы trade-in, которые применяются в развитых странах. Это позволяет фермерам обновлять технику каждые два года с хорошими скидками от страховых и лизинговых компаний.

С прошлого года это предложение активно прорабатывается с профильными органами и финансовыми структурами. Мы уверены, что такой подход значительно повысит производительность аграрного сектора и сделает его более конкурентоспособным.

– Айдарбек Асанович, мы можем много говорить о необходимых решениях, чтобы поднять АПК, но без научного потенциала отрасль не поднять. К сожалению, много полезного было утрачено за эти годы, специалистов мало – миграция, непопулярность профессии и прочее сыграли свою негативную роль. Выделяются большие деньги, но коэффициент полезного действия низкий.

– Это действительно один из важных вопросов, и Глава государства на форуме также акцентировал внимание на развитии сельскохозяйственной науки, где одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства.

Сегодня Правительство ежегодно выделяет более 200 миллиардов тенге на научные исследования, но, к сожалению, многие их результаты не находят применения. Например, было потрачено 585 миллионов тенге на программу улучшения семеноводства. Наши ученые трудились над этим три года, и система могла бы приносить фермерам доходы в размере двух миллиардов долларов ежегодно за счет выращивания семян картофеля. Однако предложенный законопроект о саморегулировании в семенной отрасли не получил поддержки правительства.

Нам нужно обеспечивать фермеров качественными отечественными семенами и выводить новые продуктивные сорта. Сейчас система семеноводства по-прежнему функционирует по старым принципам, что негативно влияет на качество продукции из-за отсутствия конкуренции и независимой оценки. Мы вместе с отраслевыми организация­ми предлагаем реформировать закон о семеноводстве и создать некоммерческую организацию для внедрения международных стандартов оценки и лабораторных исследований. Использование успешного опыта европейских стран позволит улучшить качество отечественных семян и укрепить наши позиции на рынке Центральной Азии, сделав Казахстан ведущим экспортером. В условиях нарастающей конкуренции нам необходимо определять свои ниши в структуре экспорта.

К сожалению, реформа научных институтов, проведенная Минсельхозом в последние два года, только усугубила ситуацию. Система финансирования научных исследований требует пересмотра – конкурсные процедуры длятся по пять-шесть месяцев, оставляя ученых без средств. Чтобы прив­лекать квалифицированные кадры и обеспечивать отрасль новыми разработками, нужно вовлекать сельхозпроиз­водителей в научные исследования и распространение знаний.

– Какие основные изменения и цели Вы видите для агропромышленного сектора в ближайшие годы? Что должно стать приоритетом для успешного развития сельского хозяйства в Казахстане?

– Главной задачей должно стать соз­дание таких условий, чтобы наши фермеры могли уверенно развивать свое дело и конкурировать на мировом уровне. Нам необходима модернизация сельскохозяйственной техники, улучшение доступа к финансированию, повышение качества семеноводства и защита внутреннего рынка от некачест­венного импорта. Государственная поддержка должна быть проз­рачной, эффективной и доступной. Поэтому важна совместная работа всех сторон – фермеров, Правительства, акиматов, а также оперативная работа депутатского корпуса, чтобы быстро принимать необ­ходимые изменения в законодательстве. Наука и инновации должны стать ключевыми драйверами развития отрасли. Нам нужно применять лучшие мировые практики и внедрять новые технологии, уделяя особое внимание вопросам цифровизации и автоматизации АПК.

Состояние агропромышленного комплекса напрямую влияет на качество жизни всех граждан, прежде всего сельчан. В итоге наши усилия должны привести к созданию сильного, конкурентоспособного агропромышленного комплекса, который будет обеспечивать продовольственную безопасность страны и станет мощным источником роста экономики.