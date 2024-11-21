Как нам трансформировать АПК

На прошлой неделе Глава государства на первом Форуме работников сельского хозяйства обозначил главную цель – придать новый импульс развитию аграрного сектора, обозначив основные направления дальнейшей работы. Излишне говорить, что развитый АПК – равно продовольственная безопасность страны, ее экономика и занятость населения. Несмотря на то что год был сложным, казахстанским аграриям удалось собрать рекордный за последние 10 лет урожай. Но возникла проблема с его реализацией, в результате урожай гниет. Государство выделяет значительные суммы на АПК и поддержку сельского хозяйства, но нареканий к менеджерам отрасли в лице МСХ и других ведомств меньше не становится. Об этом наш сегодняшний разговор с депутатом Мажилиса, председателем партии Respublica Айдарбеком Ходжаназаровым.
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