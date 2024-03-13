Как «намазанный хлеб» стал визитной карточкой Датского королевства

В старые времена это был недорогой и простой перекус в виде ржаного хлеба с маслом, сыром и ветчиной - смёрребрёд (smørrebrød)

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Все изменилось в 1888 году, когда в баре Оскара Давидсена супруга владельца начала делать для посетителей высокие бутерброды с самыми разнообразными начинками.

Ее выдумке не было предела, и спустя 10 лет в меню насчитывалось уже 178 вариантов смёрребрёдов. Вскоре это национальное датское блюдо приобрело и всемирную известность.

В наши дни смёрребрёд – визитная карточка скандинавского королевства. Обязательные компоненты популярного блюда – местный ржаной хлеб с семечками и цельным зерном, соленое сливочное масло.

Можно попробовать бутерброды с начинками из рыбы и креветок, мяса, сыра с добавлением отварных яиц, маринованных огурцов, свежих овощей и разнообразных соусов.