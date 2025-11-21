Как не стать жертвой кражи в Париже

Новое исследование страховой платформы Quotezone вновь определило Францию в число европейских лидеров по карманным кражам. Статистика МВД подтверждает проблему: за прошлый год здесь зарегистрировано свыше 600 тысяч краж без применения насилия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во Франции растёт активность мошенников, а Париж остаётся одной из самых «горячих» точек Европы. С наплывом туристов в связи с рождественскими праздниками ситуация может усугубиться, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как отмечается, жертвами воров могут стать не только туристы. Без смартфона в прошлом году осталась Светлана, не первый год работающая в Париже.

- Шла я в неспокойном районе и, входя в автобус, слушала музыку в наушниках. Перед тем как сесть в автобус, нужно было достать проездной, я сняла наушники и зашла в автобус. Через две секунды мне мужчина говорит: у вас торчит шнур, то есть телефон сняли за две доли секунды. Я даже не почувствовала! В толпе, когда заходишь в автобус, не чувствуешь. Возможно, что за мной следили, потому что люди промышляют этим, - говорит жертва карманника Светлана Багдасарян.

Но чаще всего жертвы карманников – туристы. В прошлом году столичный регион принял больше 20 миллионов иностранцев. Увлечённые впечатлениями от Города огней, они теряют бдительность, а после – ценные вещи. Кражи происходят в самых обычных ситуациях: в длинных очередях к музеям, внутри и на выходе из метро, во время подсъёмок самих себя у достопримечательностей и даже в кафе. Последнее случилось с Бакыт Топтаевой, отправившейся летом в евротур.

- Когда мы сели, я поставила рюкзак на стульчик перед собой, а маленькую сумку по привычке просто повесила на спинку стула, на котором сидела. В какой-то момент, как это произошло, я не знаю, но, когда пришел момент расплачиваться, я поняла, что у меня нет сумочки. Мы попросили администрацию кафе поднять видеокамеры. Оказалась, что камера не работает, и в панике, из-за того, что у меня там был паспорт, я, конечно, запаниковала и не знала, как быть дальше, - рассказывает журналист, жертва карманника Бакыт Топтаева.

Ее паспорт, к счастью, нашел и помог вернуть житель Парижа. Но так везет не всем. В прошлом году за помощью к консульству Казахстана во Франции обратились 94 гражданина РК. За 10 месяцев этого года свидетельство на возвращение в страну по причине утери документа запросили 78 человек.

- Если гражданин Казахстана, прибывший во Францию, потерял паспорт, он должен сразу обратиться в полицейский участок и получить там соответствующую справку. После этого необходимо обратиться в консульство, где мы поможем в сжатые сроки оформить документ о возвращении в Казахстан. Однако важно, что эта справка действует только для возвращения на Родину и не подходит для поездок транзитом в другие страны и продолжение путешествия, - пояснил консул Казахстана во Франции Марат Батыркулов.

Излюбленным местом карманников было и остается городское метро. В основном они работают в часы пик в группе по два-три человека. Чтобы уменьшить риски, правоохранители советуют соблюдать простые правила, а именно: держать вещи при себе спереди, убедиться, что закрыты все карманы, и, проходя внутрь, проходить дальше, не оставаться у двери, для того, чтобы усложнить путь карманнику для побега.

Сегодня среди парижских пикпокетеров всё чаще – подростки. Преступные кланы привлекают несовершеннолетних из-за меньшей ответственности перед законом. Сегодня Франция усиливает скрытые патрули, увеличивает видеонаблюдение, но бдительность в самом посещаемом городе мира по-прежнему необходима.

 

#Париж #кражи

