Как Нур-Султан отпраздновал День столицы

Столица отпраздновала свой 21-й день рождения. В честь этого дня в Нур-Султане прошли свыше 100 мероприятий, большинство из которых проводились на открытых площадках – парках, скверах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.В этом году их количество было сокращено втрое, сэкономленные средства были направлены на реализацию социальных проектов. Тем не менее, это не помешало отпраздновать день города с традиционным столичным размахом, отметили в акимате.Основные мероприятия, посвященные Дню города, стартовали 4 июля. На городской площади у акимата столицы развернулся Международный фестиваль детского творчества «Шаттык». В течение нескольких дней юные артисты демонстрировали свои вокальные, танцевальные, дизайнерские навыки.В этот же день открылся Международный фестиваль циркового искусства «Эхо Азии». 70 артистов из 13 стран мира привезли в Нур-Султан лучшие цирковые номера. Увидеть их выступления мог каждый, так как вход по традиции был свободным.5 июля состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага , которая дала официальный старт празднованию Дня столицы. В это же время на бульваре Нуржол собралось немало гостей на открытие фотовыставки «Нурсултан Назарбаев: эпоха Созидания» В тот же день на сцене Амфитеатра определялись победители чемпионата по караоке «Поют все!» на кубок акима города.На другой площадке – летней сцене «EXPO» собрались почитатели этностиля на Международный фестиваль современной этнической музыки The spirit of Eurasia 2019. В течение двух дней гости слушали выступления артистов и с удовольствием прогуливались по этноярмарке. А в выставочном зале «Корме» многодетные матери столицы приняли участие в первом «Көрпе Fest», ставшим открытием этого года.5 июля у памятника Абаю собрались почитатели творчества великих казахских поэтов и начинающих писателей на праздник книги и поэзии «Нұр-Сұлтан – еліміздің бас қаласы, Жастар – болашақтың бастамасы!». Состоялись Абаевские чтения, театрализованные представления, конкурсы чтецов и книжная выставка, в которых приняло участие немало молодежи.Вечером же на соседней городской сцене развернулся Международный фестиваль уличного танца «International Street dance Session in Astana».Не остались в стороне и жилые массивы города. В «Промышленном», «Интернациональном», «Железнодорожном», «Пригородном», «Үркере», «Көктал-1» прошли концертные программы «Думанды Сарыарка». Всем районом люди собирались у сцены, где выступали звезды эстрады, а детишек развлекали аниматоры и ростовые куклы.6 июля ко Дню столицы и в рамках празднования Года молодежи состоялось открытие нового Дворца единоборств в столице и гала фестиваль боевых искусств.Кроме того, на площадках столицы прошел X Международный фестиваль духовых оркестров «Астана самалы». Самым долгожданным событием фестиваля стал парад оркестров по улицам столицы. Гостей города удивил плац-концерт на Городской площади.Вечером 6 июля на трибунах Ледового дворца «Барыс Арена» почти не осталось свободных мест – здесь состоялся вечер профессионального бокса «Будущие легенды», где титульный поединок провел казахстанский боксер Жанкош Тураров.В целом праздничные мероприятия, посвященные Дню столицы, посетили более 450 тыс. человек, отметили в акимате.