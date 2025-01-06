Как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp от взлома

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

АРРФР предложило ряд мер для защиты пользователей популярного мессенджера от мошенников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана  

Фото: Kazpravda.kz

Отмечается, что WhatsApp — одно из самых популярных приложений для общения, что делает его привлекательной целью для мошенников. Взлом аккаунта может привести к утечке личных данных, распространению ложной информации от вашего имени или даже финансовым потерям. Для взлома аккаунта в мессенджере мошенникам необходим доступ к устройству. 

Как мошенники могут взломать аккаунт?

По одноразовому коду: мошенники сначала отправляют вам SMS с кодом авторизации. Затем через мессенджер вы получаете сообщение от номера вашего знакомого, который утверждает, что случайно указал ваш телефон при входе в свой аккаунт, и просит переслать этот код. Обычно такое сообщение поступает с уже взломанного аккаунта вашего друга, за которым стоят злоумышленники.

Приглашение встретиться через WhatsApp: мошенники могут связаться с вами в WhatsApp, выдавая себя за вашего знакомого, и предложить встретиться. Затем они сообщают, что якобы при бронировании кафе или ресторана ошибочно указали ваш номер телефона, и просят переслать код, который вы получили. Если вы отправите этот код, злоумышленники смогут получить доступ к вашему аккаунту в WhatsApp. Будьте осторожны: никогда не делитесь кодами подтверждения, даже если просьба поступает от знакомого.

Просьба занять деньги через WhatsApp: злоумышленники взламывают аккаунт пользователя в WhatsApp и начинают рассылать сообщения его родным, друзьям и коллегам. Они просят занять деньги, ссылаясь на срочную необходимость или сложные обстоятельства. В результате многие, доверяя «знакомому», переводят деньги на указанные реквизиты. Чтобы не стать жертвой такого обмана, всегда проверяйте подлинность таких просьб, связавшись с человеком по телефону или другим способом.

Как можно распознать мошенников во время переписки?

- оказывают давление, торопя с принятием решения;

- могут угрожать или настаивают на доверии;

- просят перевести деньги, сообщить пароли, PIN-код и другую конфиденциальную информацию;

- просят перейти по ссылкам;

- запрашивают личные данные, такие как номер кредитной карты или банковского счёта, дату рождения, пароли;

- просят переслать сообщение другим пользователям, утверждая что это срочно или важно;

- требуют оплатить, чтобы вы дальше смогли пользоваться WhatsApp.

Как обеспечить обезопасить аккаунт в WhatsApp?

- прекратите общение с подозрительным собеседником и не выполняйте его просьбы;

- заблокируйте подозрительного пользователя и подайте жалобу через настройки WhatsApp;

- ограничьте доступ к своей информации через параметры конфиденциальности приложения;

- включите двухшаговую аутентификацию;

- ни в коем случае не делитесь кодом регистрации и PIN-кодом двухшаговой аутентификации;

- регулярно проверяйте в настройках список устройств, подключенных к вашему аккаунту и удалите ненужные связанные устройства.
 

#безопасность #защита #рекомендации #WhatsApp

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