Ферм, где разводили бы коз, а тем более получали от них молоко, в нашей стране немного. А жаль…

Подтверждение тому – весьма успешный опыт племенного хозяйства «Зеренда» из села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области, где еще 6 лет назад рискнули построить козью ферму и завезти туда из далеких Нидерландов 334 головы мелкого рогатого скота.

Несмотря на неблизкий путь, животные на новом месте адаптировались хорошо. К весне следующего года на ферме прошла окотная кампания, давшая первое пополнение козлят.

Не заставило себя ждать и оборудование для собственного молокозавода, его привезли из Италии. Комплекс импортной технологической аппаратуры включал в себя весь производственный цикл – от хранения и переработки до розлива и упаковки готовой продукции. Осенью 2017 года на ферме приступили к промышленной дойке коз и запустили молочное производство.

Заглянув в помещения, где содержатся «голландки», легко убедиться в том, что уход здесь за ними обеспечен отменный. Светло, сухо, тепло, в кормушках – кормовой концентрат, есть солонцы, поилки. Сукозных, то есть особей, готовящихся принести потомство, помещают в родильное отделение. С уже появившимися маленькими козлятами они находятся в отдельных клетках, кормят и ухаживают за своими малышами.

– В последующем эти козы также будут давать молоко, – рассказывает и. о. управляющего фермой Нуржан Шаймерденов. – Имеющийся доильный цех с автоматизированной системой дойки к минимуму сводит ручную работу. Кстати, каких-либо трудностей с приучением животных к дойке не возникает: она здесь проходит дважды в день и хорошо отлажена.

По молокопроводам драгоценный удой поступает в производственный цех, где проходит весь технологический цикл. Ассортимент молочных продуктов, выпускаемых заводом, включает цельное и пастеризованное козье молоко в бутылках и тетрапакетах, разновидности йогуртов, четыре вида сыров, творог, разной жирности кефиры, курт и даже мороженое.

Как рассказали в администрации племенного хозяйства, продукция «Зеренды» пользуется хорошим спросом, ею торгуют в специализированной розничной сети столицы и Акмолинской области. Рядом с фермой тоже есть фирменный киоск.

О целебных свойствах козьего молока человеку известно с древних времен. Богатое микроэлементами, легко усваиваемое организмом, оно укрепляет иммунную систему, оздоровляет желудочно-кишечный тракт, способно заменить материнское молоко новорожденным...

В настоящее время дойное поголовье фермы составляет без малого 1,5 тыс. коз. В сезон пика надоев здесь ежедневно получают до 500–600 литров молока.

По итогам 2021 года только в столицу было поставлено 280 тонн козьей продукции. В планах владельцев фермы – дальнейшее увеличение поголовья животных, что позволит снабжать население еще большим объемом полезной и целебной продукции.