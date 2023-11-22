Как отдохнут казахстанцы на предстоящих праздниках

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

11 выходных ожидают казахстанцев в декабре, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Egov.kz

Фото: Kazpravda.kz

В предстоящие 2 месяца в Казахстане ожидается несколько праздников: День независимости, Новый год и Рождество.

День независимости с субботы 16 декабря переносится на понедельник 18 декабря. Таким образом, при 5-дневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут 16, 17 и 18 декабря; при 6-дневной – 16 и 17 декабря.

30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье. При 6-дневном графике 30 декабря – рабочий день. Таким образом, казахстанцы отдохнут на Новый год как минимум 3 дня: с 31 декабря по 2 января.

Православное Рождество, отмечаемое 7 января, является выходным днем. Оно выпадает в 2024 году на воскресенье. 

#выходные #День независимости #Рождество #Новый год

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