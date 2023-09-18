Как отметили день города в Алматы

Концертные программы и тематические фестивали прошли во всех районах и на главных площадках мегаполиса.

Фото пресс-службы акимата Алматы

Жители Алматы по традиции в третье воскресенье сентября отмечают День города. В минувший выходной в разных частях мегаполиса прошли праздничные мероприятия – концерты, выставки, флешмобы, фестивали и многое другое, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Торжества начались с международного конкурса «Алматым жүрегімде» на площади Абая, где аким города Ерболат Досаев обратился к алматинцам с поздравлениями.

«Алматы называют «золотой колыбелью» независимости Казахстана, городом, в котором началась новая история нашей страны. Главная ценность нашего города – это вы, жители Алматы. Именно вы делаете его живым, разнообразным и гостеприимным. В этот особенный для нас день искренне благодарю каждого алматинца за ваш вклад в развитие нашего мегаполиса», – сказал Ерболат Досаев.

После поздравительной речи глава города наградил званием «Почетный гражданин города Алматы» людей, которые внесли весомый вклад в развитие и процветание мегаполиса. В их число вошли ученые, медики, художники, общественные деятели, как, например, легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Дос-Мукасан»; известный художник Алпысбай Казгулов, выдающийся ученый-антрополог Оразак Исмагулов, учёный-математик Аскар Джумадильдаев и другие.

По завершении официальной части мероприятия аким города посетил фестиваль Alma Fest в парке первого президента. Здесь установили тематическую инсталляцию «Мельница из сена». На ярмарке яблок 45 хозяйств привезли 125 тонн плодов, где каждый гость праздника смог попробовать любимый сорт. Здесь развернули несколько зон активностей: фуд-корты, фотозоны, детская, спортивная и площадка для просмотра кино под открытым небом.

На Арбате глава города посетил фестиваль современного искусства Artbat Fest. Благодаря необычным арт-объектам территория променада превратилась в настоящую галерею под открытым небом. Всего в рамках фестиваля установлено 17 работ, расположенных до конца осени на ул. Байсеитовой угол пр. Абая. Возле каждого арт-объекта установлены боксы с описанием работы, пояснением задумки автора. Было организовано и множество тематических площадок с активностями фестиваля «Туған күніңмен, Алматым!» на ул. Панфилова.

В акимате напомнили, что основные праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню города, начались с 25 августа. Концертные программы и тематические фестивали прошли во всех районах Алматы и на главных площадках мегаполиса.