Как получить направление в детсад, разъяснили в Минпросвещения

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

В ряде регионов, где внедрена система ваучерного финансирования, распределение ваучеров начинается после обновления очереди, с 1-го июля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Речь идет о городах Тараз, Туркестан, Шымкент, Уральск, Астана, Семей, Усть-Каменогорск, Жезказган, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Конаев, Косшы, Талдыкорган, а также Байзакском, Сарыагашском, Жетысайском, Сайрамском, Казгуртскиом и Мактааральском районах.

При получении ваучера необходимо подтвердить согласие на ваучер в течение 2 рабочих дней. При не подтверждении ваучера заявление становится неактивным, родитель или законный представитель может восстановить его только один раз в течение 28 календарных дней. Затем нужно выбрать детсад, собрать документы и подписать договор за 5 рабочих дней.
При отказе от ваучера очередь аннулируется.

При отсутствии свободного места в желаемом детском саду родитель может поставить ребенка в «лист ожидания». При появлении места в личный кабинет придет новое уведомление.

Для остальных регионов комплектование возрастных групп начнется с 1-го августа.

«Уведомления о наличии свободных мест получают те, кто стоит в очереди первыми. У родителя есть два дня, чтобы подтвердить направление или отказаться от него. Если направление подтверждено, то в течение пять рабочих дней нужно сдать документы и заключить договор. При необходимости срок направления можно один раз продлить до 30 календарных дней. Детский сад вправе отказать в приеме документов, если предоставлен не полный их перечень, они просрочены, превышено соотношение непривитых к привитым детям», – сказано в информации. 

В Минпросвещения рекомендуют заранее проверить документы и следить за уведомлениями в личном кабинете.

#Минпросвещения #детсады #группы

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