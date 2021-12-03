Как посвятить всю жизнь мультфильмам и добиться успеха, рассказал казахстанский мультипликатор Культура 4333 Жанаргуль Байганатова, Западно-Казахстанская область

Многие считают, что мультфильмы – лишь способ занять ребенка и немного отдохнуть, пока он увлечен просмотром. Но это далеко не так! Анимация играет важную роль в построении системы ценностей и жизненных ориентиров у детей.



Создание мультфильма – процесс не только творческий, но и трудоемкий, требующий умения и терпения. Для Тынышкали Тлегенова мультипликация – дело всей его жизни.



Он окончил школу № 4 города Аксая Бурлинского района Западно-Казахстанской области. Всегда любил рисовать, интересовался режиссурой и анимацией.



– С детства люблю мультфильмы. Иногда даже сбегал с уроков, чтобы посмотреть их, – рассказывает он. – Был большим поклонником студии «Дисней», чьи картины отличались высоким качеством, яркостью изображения, динамизмом. В 9-м классе решил, что стану аниматором, буду создавать мультфильмы не хуже зарубежных.

Мечта осуществилась не сразу. Родителям такое увлечение казалось пустой тратой времени, детской забавой. Они хотели, чтобы сын стал финансистом.



Тынышкали не стал перечить воле родителей и после окончания 11-го класса поступил в Западно-Казахстанский институт языков и менеджмента «Евразия».



Получив высшее образование по специальности «финансы и кредит», работал в семейном бизнесе. Но мысли о мультипликации не покидали.



– Я знал, что поступить в Академию искусств сложно. Думал, что сыну это не удастся, и он бросит свою затею. С условием, что в случае провала он закроет эту тему навсегда, я отпустил его в Алматы, – вспоминает Мусагали Есенжанович, отец Тынышкали. – Он не имел никаких профессиональных навыков, но, несмотря на это, рисунок его признали одним из лучших. Он по гранту поступил в Казахскую национальную академию имени Жургенова. Сейчас я очень рад, что сын добился своего, занимается любимым делом.



Поступление в академию для Тынышкали имело судьбонос­ное значение: здесь он встретил и свою любовь, будущую жену – Ляззат. В дальнейшем супруги решают начать свое дело и в 2015 году открывают в Алматы семейную студию ТОО «Kazyna Art Studio» по выпуску мультфильмов.



Тынышкали создает персонажи, работает над их характерами, движениями – одушевляет их. Ляззат – главный художник студии, ее команда рисует фоны, прорабатывает детали. Получают заказы от казахстанских и российских телеканалов, участвуют в конкурсах, сотрудничают с «Казахфильмом», с телеканалом «Балапан». Также студия проводит обучающие курсы для желающих стать аниматорами, талантливых и старательных учеников Тлегеновы трудоустраивают.



Тынышкали Тлегенов участвовал в создании мультфильмов «Батырлар» и «Мұзбалақ». В 2015 году анимировал главную героиню в мультфильме «Три подарка», был главным аниматором проекта «Еркетай».



Его работы находят отклик у маленьких зрителей. А недавно мультсериал «Бұзығым», созданный на студии «Kazyna Art Studio» по заказу телеканала «Балапан», признан лучшим мультсериалом 2021 года на Третьем международном фестивале «Амен». На конкурсе было представлено 49 анимационных лент, в составе жюри – известные деятели не только отечественной, но и мировой мультипликации.



– Мультсериал «Бұзығым» мы начали в прошлом году. Идея зародилась давно, долго думали над тематикой. Ляззат – автор проекта, я – продюсер и режиссер, – рассказывает Тынышкали. – Подготовка 10-серийного мультсериала занимает 10–12 месяцев: написание сценария, создание персонажей, раскадровка, монтаж, озвучка… Над «Бұзығым» работали порядка 20 аниматоров, которых мы набирали через кастинг и обучали.



Задача проекта – в занимательной форме ознакомить детей с основами безопасности жизнедеятельности. Герои мультсериа­ла – четверо антропоморфных зверят, которые попадают в чрезвычайные ситуации и успешно выбираются из них. Их пример учит, как действовать в опасных ситуациях и, самое главное, как их избежать. «Бұзығым» обладает большим познавательным и развлекательным потенциалом.



На фестиваль мультпликаторы поехать не смогли – готовили к сдаче II сезон «Бұзығым». Высокая оценка их работы на фестивале – факт вдохновляющий и ответственный.



Напомним, в национальном проекте «Ұлттық рухани жаңғыру» производство отечест­венных мультфильмов определено, как одно из важных и перспективных. Есть твердая уверенность, что благодаря реа­лизации проекта казахстанская мультипликация выйдет на новый уровень, и маленькие казахстанцы будут расти под мелодичные звуки домбры, познавая мир вокруг.

