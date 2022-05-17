Как повлияет на экономику Казахстана открытие производства поливинилхлорида

Примем меры – сделаем полимеры

Открытие производства поливинилхлорида в Казахстане окажет мультипликативный эффект на развитие смежных отраслей экономики.

В Казахстане пока нет собственного производства поливинилхлорида (ПВХ), однако до 2025 года планируется запустить проект строительства химического комплекса «Састобе» по выпуску ПВХ мощностью 120 тыс. тонн в год.

Как отмечал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана-2020, важнейшая задача, стоящая перед республикой, состоит в полном раскрытии промышленного потенциала. По словам Президента, для обеспечения стратегической самодостаточности национальной экономики предстоит срочно развивать новые переделы в разных отраслях, в том числе и нефтехимии.

Производство ПВХ может быть в перспективе очень выгодным для Казахстана, ведь на этот полимер есть спрос во всем мире, считает заместитель главы дирекции отраслевого развития АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry Дина Жанибекова. Безусловно, в зависимости от волатильнос­ти сырьевых цен, понижения или повышения спроса, а также всяческих изменений на геополитической арене существует опасность ценовых скачков. Однако даже после заметного падения в 2020- м из-за пандемии коронавируса спрос в отрасли на ПХВ уверенно восстанавливался в течение прошлого года, что позитивно отразилось на ценах.

Эксперты полагают, что в 2022 году рост потребления полимеров поддержат строительная отрасль и сельское хозяйство (для орошения).

По данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, сейчас страна закупает ПВХ-продукцию из Китая по 1 147,7 доллара за тонну, России – по 1 460,3 доллара за тонну и Узбекистана – по 1 162,9 доллара (средняя цена). За 2020–2021 годы в среднем цена импортируемого в Казахстан полимера выросла на 53%.

– Для выпуска ПВХ у Казахстана имеется доступ к хлору и углеводородам, однако на данный момент не освоено производство этилена. В рамках осуществления проекта строительства газохимического комплекса в Атырауской области (вторая фаза по производству полиэтилена. – Прим. Авт.) планировался запуск на территории Тенгизского месторождения газосепарационной установки. В настоящее время казахстанская сторона находится в поисках иностранных инвесторов, – рассказала Дина Жанибекова.

Согласно расчетам экспертов, Казахстан располагает хорошими резервами для производства собственного полимера. Есть потенциал его экспорта на внешние рынки: объем импорта этого товара Россией в 2020 году составил 169,4 млн долларов, Узбекистаном – 45,7 млн, Азербайджаном – 17,4 млн, Таджикистаном – 6,3 млн долларов. Крупными импортерами по всему миру выступают Индия (1 417,1 млн) и Турция (688,9 млн долларов).

Аналитики Research and Markets считают, что к 2025 году производство ПВХ достигнет ежегодных 67,56 млн тонн при среднегодовом темпе роста в 2,38%. С точки зрения спроса, по данным Mordor Intelligence, к этому времени рынок превысит 46,4 млрд долларов, увеличиваясь со скоростью более 4% в год.

– Поэтому выгода наращивания производства в Казахстане очевидна, так как прогнозируемые темпы спроса превышают темпы производства, – говорит Дина Жанибекова. – Поливинилхлорид – универсальный материал. Особенно растущий спрос на него мы наблюдаем в строительной, электротехнической и электронной отраслях. Относительно низкая цена, высокая прочность на растяжение и высокая твердость делают его таким востребованным.

Для производства ПВХ необходимы два основных компонента: хлор (57%) и этилен (43%). Затраты на сырье в сумме составляют около 800 долларов на тонну, тогда как выгода от продажи готовой продукции ПВХ равняется примерно 1 100 долларов за тонну.

Выпуск ПВХ – приоритетное направление химической промышленности многих стран. Благодаря налаженному производству этого материала смежные отрасли также обладают значительным экономическим потенциалом. Например, строи­тельство, потребляющее наибольшую долю ПВХ (около 70%).

По словам эксперта, на основе анализа мирового опыта для развития индустрии ПВХ в нашей стране необходимо применить целый комплекс мер. Запуск подобного производства требует крупных капиталовложений. Стоимость завода по выпуску ПВХ мощностью 300–500 тыс. тонн в год экспертами оценивается в 500–1 800 млн долларов.

– В первую очередь к развитию производства полимеров необходимо привлечь инвесторов, для чего нужно рассмотреть возможности крупнейших производителей ПВХ в мире, например, Shin-Etsu Chemical (Япония), Ineos⁄Solvay (Бельгия), Formosa Plastics (Тайвань), ChemChina и CNSG (КНР), Westlake и OxyVinyls (США), Mexichem Vestolit (Мексика). Особое внимание должно быть уделено первым трем, суммарная мощность которых превышает 5 миллионов тонн ПВХ в год, – говорит Дина Жанибекова. – Например, с приходом иностранных инвесторов (Solvay, BASF) в Российскую Федерацию доля импорта ПВХ сократилась с 45% в 2012 году до 25% в 2015-м. Это был один из лучших показателей импортозамещения из всех крупнотоннажных полимеров у нашего северного соседа.

Международный опыт показывает, что одной из государственных мер, направленных на привлечение инвесторов, выступает сокращение налогов. Так, в Соединенных Штатах для этой цели снизили ставку корпоративного налога с 35% до 21%. Снижение налогов на инвестиции поспособствовало строительству завода Shin-Etsu Chemical по выпуску ПВХ в США, в Луизиане, и компания укрепила свое первенство на рынке.

– Другой эффективной мерой считается создание платформы для сотрудничества химических компаний с исследовательскими институтами, как, к примеру, соглашение СИБУР и BASF по разработке инновационных решений в производстве полимеров. Создание индустриально-инновационного кластера также благоприятно влияет на развитие научно-исследовательской базы в секторе производства ПВХ. Например, по типу Нижегородского индустриально-инновационного кластера, когда ПВХ производится на ОАО «Сибур-Нефтехим», ООО «Русвинил», а перерабатывают его на ООО «Корунд», ОАО ДПО «Пластик», ФГУП «НИИ химии и технологии полимеров», – продолжает эксперт QazIndustry.

Между тем, убеждена она, запуск производства без налаженного доступа к сырью не имеет будущего, поэтому в первую очередь в Казахстане нужно освоить производство этилена, тем более что множество заводов закрываются именно из-за сбоев его поставок.

Возможным решением может быть создание вертикально интегрированной компании, и хорошим примером тут может послужить российский СИБУР, который производит этилен, пропилен, бензол и другие продукты.

– Есть еще одна актуальная проблема нынешнего производства ПВХ – требования к его экологичности и безопасности. С ужесточением экологических норм многие предприятия модернизируются, особое внимание уделяется переработке и повышению уровня замкнутого цикла. В Китае в 2009 году закрылось около трети производителей ПВХ из-за устаревших технологий, – подчеркивает Дина Жанибекова.

При этом в Поднебесной 80% производственных мощностей работает на основе угля, поэтому с 2016 года китайские власти пытались ужесточить правила, регулирующие отрасль ПВХ, поощряя ее модернизацию и выделяя большие денежные средства на научно-исследовательские и конструкторские работы для повышения экологичности производства. Подобный опыт есть и у Японии: там на развитие выпуска биоразлагаемых полимеров в 2020 году было выделено 1,67 млрд долларов.

Рынок ПВХ будет увеличиваться, поскольку интерес к полимерам продолжает расти. Даже экологические ограничения не смогут повлиять на поиск новых «ниш» их применения. Для запуска производства ПВХ в Казахстане следует активнее привлекать инвесторов, применять налоговые стимулы и другие экономические инструменты.