Общество
Как правильно хранить ЭЦП, рассказали в "Правительстве для граждан"
28 января отмечается Международный день защиты персональных данных (Data Protection Day). Председатель госкорпорации "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева поделилась своими рекомендациями по хранению и использованию электронно-цифровой подписи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".   

Согласно статистике госкорпорации "Правительство для граждан", самой популярной услугой в Казахстане признана "Услуга по выдаче электронно-цифровой подписи". В 2019 году в центрах обслуживания населения ее получили около 8 миллионов раз. Это превышает количество выданных ЭЦП годом ранее на 1,8 миллиона.  

Однако, по словам председателя правления госкорпорации Асемгуль Балташевой, многие казахстанцы воспринимают ЭЦП как одноразовый ключ.

"К сожалению, некоторые граждане вспоминают об ЭЦП лишь когда необходимо получить электронные госуслуги. После их получения они забывают, куда и как сохранили ЭЦП, ее пароль. Когда появляется необходимость в следующей госуслуге, им приходится заново получать ЭЦП", – рассказала Балташева.

Глава госкорпорации напомнила казахстанцам о необходимости формирования культуры хранения и пользования ЭЦП.

"Владельцам ЭЦП следует принимать меры для защиты принадлежащего им ключа электронно-цифровой подписи. Во-первых, нужно сохранить ЭЦП в личную папку. Во-вторых, установить свой личный пароль, который будет отличаться от стандартного, присваиваемого в ЦОНе. В третьих, не передавать свои ключи третьим лицам", – добавила Балташева.

Она также порекомендовала казахстанцам настроить уведомление об истечении срока действия ЭЦП для почты или телефона. Посмотреть срок действия ЭЦП можно в обновленной версии мобильного приложения egovmobile. Это позволит гражданам продлить срок действия ЭЦП в личном кабинете на портале pki.gov.kz, не посещая ЦОНы.

Стоит также отметить, что в настоящее время казахстанцы могут получать электронные госуслуги без ЭЦП – через одноразовый sms-пароль, приложение EgovMоbile и телеграм-бот EgovKzBot2.0.

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