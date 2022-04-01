В Прииртышье планируют выдавать сиротам жилищные сертификаты, которые можно будет использовать для первоначального взноса по ипотеке.

В казахстанском законодательстве несколько лет действует норма о том, что 20% социального жилья, выдавае­мого очередникам, должны приходиться именно на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Доля в общем-то

большая, если учесть, что категорий, имеющих право на

жилье от государства, довольно много. К сожалению, норма эта не всегда соблюдалась, например, в конце 2020 года по линии респуб­ликанской комиссии по делам несовершеннолетних сообщалось, что это требование не выполнили ни в одном регионе страны.

В прошлом году в Павлодарской области лимит учли. Всего квартирами от государства обеспечили 1 181 очередника, в том числе жилье получили 250 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – это больше 20% от всего выданного социального жилья. Правда, непосредственно в самом Павлодаре вообще не сдали ни одного такого дома.

Насколько большая эта цифра – 250 квартир? Смотря на что ориентироваться. Например, в 2018-м в Прииртышье выдали всего 224 социальных квартиры, в 2019-м – 213, и это, заметьте, на все категории, а не только сиротам. Но при этом сейчас в списках очередников – 3 997 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Само собой разумеется, что многие эти люди уже давно не дети и что жилье от государства они ждут годами.

Именно потому, что кардинально изменить ситуацию с этой многолетней очередью не получается – столько домов за счет бюджета просто не строят, нужно искать другие варианты и работать над решением проб­лемы комплексно. Даже если по 250 квартир продолжат выдавать, то очередь никуда не денется – она просто расти перестанет, а уменьшаться опять же будет десятилетиями.

Что же тогда делать? Создавать условия, чтобы люди сами могли приобретать квартиры. И схемы здесь, в общем-то, никакие особенные не требуются. Качественное образование, трудоустройство и стабильный доход, накопления или, скорее, ипотека – самый распространенный вариант. И тем не менее есть ключевой нюанс, который в случае с сиротами эту схему разбивает. Отсутствие семьи и поддержки родных.

Согласитесь, далеко не вся молодежь ответственно относится к учебе, но родители убеждают, уговаривают, заставляют, нап­равляют, подсказывают и так далее. Словом, контролируют: и выбор профессии, и период обучения, и потом чуть ли не вместе ищут первое место работы. Когда возникает вопрос с первоначальным взносом на ипотеку, частенько тоже помогают родные – кто-то заранее копит для своих детей на первоначалку, кто-то объединяет для этого дела всех родных. В случае с сиротами заменить родню должны государство и общество.

Вот уже несколько лет в Павлодарской области действует проект «Киелі шаңырақ», в рамках которого сотрудники сферы образования помогают выпускникам детских домов (и других схожих по целям учреждений) в юридическом сопровождении, поиске и оформлении жилья. Отметим, что сейчас в Прииртышье живет 1 571 несовершеннолетний ребенок – сирота или оставшийся без попечения родителей. И буквально единицы из них имеют жилье на праве собственности или долю в квартире родителей. Как по­яснила руководитель отдела по защите прав детей областного управления образования Гульмира Байгазинова, сотрудники органов опеки раз в полгода проверяют состояние этих квартир. Но все же куда распространеннее практика, когда у детей просто ничего нет.

Что им остается делать? До 23 лет находиться в домах юношества (благо места там есть), в это время учиться, ждать квартиры от государства или самим искать жилье. И вот здесь как раз важно сопровождение проекта. До совершеннолетия кто-то получает пособия по инвалиднос­ти, но большинство – по утере кормильца (за одного или двух родителей). Есть еще и алимент­ные обязательства, но, к сожалению, здесь нужной стабильности в выплатах нет – далеко не все взрослые регулярно перечис­ляют алименты своим детям. В любом случае все эти перечисления попадают не напрямую к подростку, а на его счет. В последние годы депозиты для этих детей открывают целенап­равленно в «Отбасы банке», в том числе и из-за ежегодной премии государства. В рамках проекта «Киелі шаңырақ» молодежи помогают продумать судьбу накоплений. Например, за последние три года 15 выпускников домов юношества Прииртышья приобрели за наличный расчет жилье, сняв накопления. Но это вариант далеко не для всех, кому-то его накоплений даже на первоначальный взнос по ипотеке не хватит.

Заместитель акима Павлодарской области Айзада Курманова рассказала «Казахстанской правде», что в ближайшее время на сессии маслихата должны утвердить возможность выдавать в регионе жилищные сертификаты очередникам-сиротам по аналогии с теми, что сейчас получают молодые медики и учителя. И это будет еще один элемент многоуровневой системы социальной защиты, направленной на сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

– Первый уровень системы соцзащиты – это полное государственное обеспечение воспитанников государственных организаций. Отмечу, что сейчас в области вообще нет детских домов интернатного типа. В двух детских домах семейного типа, двух детских деревнях и двух центрах поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общем живут 312 детей. Больше тысячи детей находятся под опекой и попечительством, еще 109 человек – на патронатном воспитании, 25 – в приемных семьях. В Доме ребенка – 45 малышей, – говорит Айзада Курманова. – И переход от интернатного типа к семейному имеет большое значение: речь не только про психологический комфорт, но и про подготовленность детей к жизни вне государственной системы.

По словам Айзады Курмановой, непосредственно в стенах этих детских организаций реализуются самые простые, небольшие программы – воспитанникам прививают навыки самообслуживания (не держать ложку⁄вилку, а следить за порядком, готовить, планировать), их обучают шитью,

поварскому делу и так далее.

Наверняка многие слышали о проекте «Наставники». В Павлодаре он был запущен в 2018 году при поддержке общественного фонда «Үміт үзбеу». Его цель – найти для каждого конкретного воспитанника детских домов человека, который по-настоящему станет другом, сможет поделиться собственным жизненным опытом, поддержит дельными советами, научит практическим навыкам и подарит любовь и заботу. В центре этого проекта не материальная помощь, а скорее воспитательная, менторская. И организаторы здесь не гонятся за охватом – тщательно отбирают и готовят наставников, чтобы потом увидеть тот невероятный результат, когда ребенок раскрывается, стремится развиваться, горит желанием и интересом. А это очень важно для того, чтобы самостоятельная жизнь человека сложилась удачно.

О том, что выпускникам детдомов зачастую тяжело дается социальная адаптация, говорят не первый год (поэтому и стали менять интернаты на организации семейного типа). И причем говорят сами же сироты, правда, с неохотой делятся этими приз­наниями. Павлодарскому автослесарю Сергею сейчас 33 года, он воспитывался в одном из детских домов региона и своей точкой зрения поделился только при условии анонимности – не хочет обсуждений со старыми знакомым (а мужчина уверен, что судачить будут).

– Как только я вышел в самостоятельную жизнь, сразу же оборвал все свои контакты с такими же сиротами, с которыми воспитывался в детдоме. Мне просто хотелось вырваться из этой эмоциональной зависимос­ти. Хотя бы потому, что в нашей среде принято нагнетать, и квартирный вопрос – самый острый. Только, по большому счету, он далеко не самый значимый, на мой взгляд. Куда важнее получить хорошую профессию и найти достойную работу, – рассказывает Сергей. – Когда ты долгие годы жил в системе, то все решали за тебя, и потому принять свое осознанное решение – мне нужно учиться и мне нужно работать, нарабатывая навыки и репутацию, – тяжело. Всегда думал, почему нас во время жизни в детдоме не учили каким-то столярным работам – не по желанию (поступай, пожалуйста, в колледж), а просто в обязаловку, не помогали всем нам поголовно получить водительские права. Мы же, по сути, были организованными подростками – за нами же не нужно было бегать.

Честно, мне повезло – на СТО пришел зеленым, и меня всему, что я сейчас умею, учили старшие коллеги, по-человечески отнеслись – но я и сам не ныл, а трудился не покладая рук. Через два года стал хорошо зарабатывать – не миллионер, конечно, но мы с супругой спокойно снимаем жилье. Точно так же, как и почти все мои знакомые – «семейные» дети. Они же не ждут, что им даст квартиру государство, на родителей тоже почти никто не рассчитывает – я ведь говорю про обычные семьи работяг. Да, я стою в очереди на квартиру как сирота, но не зацикливаюсь на этом – не жду даже, это просто скрытая возможность. Нам, интернатным, во многом мешает это ощущение, что ты обижен жизнью и тебе все должны. Вот это и есть наша главная проблема, а не длинная очередь на квартиру…