Как проект «JOLTAP» за неделю помог астанчанину сменить профессию

Столица
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В Астане продолжается реализация проекта «JOLTAP». Он позволяет безработным горожанам найти работу и улучшить свое финансовое положение, сообщает Kazpravda.kz  со ссылкой на акимат столицы

Фото: акимат

На сегодня в рамках проекта более 2 тысяч астанчан уже прошли курсы обучения по различным специальностям.

32-летний житель столицы Абильмансур Баянхан до проекта «JOLTAP» попробовал себя в разных сферах. Более 7 месяцев он проработал кондитером, теперь уже свыше 3 месяцев пробует себя в роли бариста.

«Я получил образование по специальности «Программист». Однако больше 8 лет проработал в мебельной сфере. В прошлом году я захотел перейти в сферу общепита и нашел работу кондитера. Проработав кондитером 7 месяцев, я загорелся желанием открыть кондитерскую кофейню», - рассказывает астанчанин.

Он узнал о проекте «JOLTAP» и решил пройти обучение по специальности бариста.

«О проекте я узнал чисто случайно. На улицах города увидел модульные пункты и консультационные центры «Баршаға Мүмкіндік». Так я решил узнать о программе, ее возможностях и освоить новую профессию. Из 14 предоставляемых профессий выбрал направление «Бариста» и проложил путь к своей цели», - говорит собеседник.

Всего за неделю он освоил навыки профессионального бариста и приступил к работе.

«Профессия бариста очень интересна и актуальна. Уже к концу обучения я начал искать работу и ходить на собеседования. Обратился в несколько кофеен, и на 4-й день получил ответ от двух из них. Сейчас я уже третий месяц работаю бариста и зарабатываю на этом», - рассказал Абильмансур Баянхан.

Астанчанин считает, что «JOLTAP» - очень нужный проект для горожан. Он позволяет астанчанам не только сменить профессию, но и заняться собственным делом.

«Многие могут ознакомиться с информацией о программе в открытом доступе, выбрать интересную для себя сферу и в будущем даже открыть свое дело, которое будет по душе. Проект предоставляет возможности, доступные каждому жителю столицы», - отметил он.

Обучение в рамках проекта проводится в отдельных учебных классах, оборудованных всем необходимым для комфортного обучения. Срок прохождения – от трех дней до одного месяца.

В этом проекте могут принять участие астанчане в возрасте от 18 до 50 лет. После завершения и аттестационного экзамена выпускники получают сертификаты.

#Астана #профессия #проект «JOLTAP»

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