Как проходят выборы в Сенат Парламента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа 2020 года выборов депутатов Сената Парламента РК. Об особенностях их проведения читайте в материале Kazpravda.kz.
Сенат образуют депутаты, представляющие в порядке, установленном конституционным законом, по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года.
Еще 15 сенаторов назначает Президент РК с учетом необходимости обеспечения представительства в Сенате национально-культурных и иных значимых интересов общества.
Срок депутатских полномочий – 6 лет. При этом очередные выборы проводятся не позднее, чем за два месяца до окончания срока полномочий.
Избирают депутатов Сената на основе косвенного избирательного права тайным голосованием. В выборах участвуют выборщики – депутаты маслихатов.
Выдвижение кандидатов в депутаты Сената проводится:
1) на сессиях областного (городов республиканского значения и столицы), городского, районных маслихатов, когда политические партии или иные общественные объединения через своих представителей в маслихатах предлагают кандидатуры в депутаты. При этом от нескольких маслихатов может быть выдвинут один кандидат;
2) в порядке самовыдвижения, когда в поддержку кандидата организуется сбор подписей. Кандидат в депутаты Сената должен быть поддержан не менее 10% голосов от общего числа выборщиков, представляющих все маслихаты области, маслихат города республиканского значения или столицы, но не более 25% голосов выборщиков от одного маслихата.
Выборы депутатов Сената проводятся на совместном заседании выборщиков, которое считается правомочным, если на нем присутствует более половины от числа избранных депутатов, представляющих все маслихаты области, города республиканского значения или столицы.
Голосование считается состоявшимся, если в нем приняло участие более половины присутствующих выборщиков.
Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов выборщиков, принявших участие в голосовании.
Депутатом Сената может стать человек не моложе 30 лет. Он должен обладать высшим образованием и стажем работы не менее пяти лет.
Депутат Сената должен постоянно проживать на территории соответствующей области, города республиканского значения либо столицы республики не менее 3 лет. При этом депутат Сената не может быть одновременно депутатом нижней палаты Парламента – Мажилиса.
В последний раз выборы депутатов Сената Парламента РК проходили 1 октября 2014 года.