Как прошла масштабная уборка в Астане

В мероприятии было задействовано свыше 1 тыс. единиц спецтехники и более 2,3 тыс. дорожных рабочих, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Сегодня в Астане прошла масштабная общенациональная акция «Тазару». Участие в ней приняли порядка 35 тыс. жителей города, трудовые коллективы, общественные организации, представители бизнеса, молодежь, волонтеры, активисты районов и другие, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В рамках межрегиональной «Тазалық эстафетасы» в Астане прошла общенациональная экологическая акция «Тазару». Участие в ней приняли представители госорганов, бизнес-сообществ, волонтеры, трудовые коллективы, молодежь, общественные деятели, управляющие организации и активные жители города. Каждый из них внес свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.

Подрядные организации провели работы по мойке и восстановлению малых архитектурных форм, памятников и скульптурных сооружений, мусорных площадок и контейнеров. Во время генеральной уборки города в каждом из пяти районов производилась мойка и чистка остановочных комплексов, тротуаров, ограждений, опор освещения.

В рамках акции были очищены дворы и улицы, а также арыки от снега и мусора.

Общими усилиями в столице собрали и вывезли порядка 60 тыс. тонн мусора.

Площадь охваченной уборкой территории составила более 52 млн. квадратных метров.

В мероприятии было задействовано свыше 1000 единиц спецтехники и более 2300 дорожных рабочих.

Всего на полигон было вывезено около порядка 60 тыс. отходов.