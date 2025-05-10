Как работает маркировка лекарств в Казахстане

Здравоохранение
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На сегодня в Казахстане обязательной маркировке подлежат все лекарственные средства, произведенные после 1 июля 2024 года, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Новый механизм прослеживания охватывает весь путь препарата – от завода до продажи в аптеке, сообщает Минздрав.

Все лекарственные средства, произведенные после 1 июля 2024 года, должны иметь уникальный код Data Matrix.Теперь каждый покупатель может убедиться в подлинности и легальности препарата за несколько секунд, отсканировав уникальный код в приложении Naqty Onim. Маркировка хранит подробную информацию о лекарственном средстве: наименование, количество, доза, производитель и перемещение препарата.

Цифровая маркировка обеспечивает прозрачный оборот лекарственных средств, тем самым способствует борьбе с фальсифицированной продукцией и снижает риски для здоровья граждан.

Производители, импортеры, дистрибьюторы, аптеки и медицинские организации – все участники оборота регистрируются в системе Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров Tanba (далее – Единый оператор). После чего им открывается доступ в личный кабинет, где осуществляется работа с кодами маркировки и отражается движение препаратов на всех этапах.

При этом, согласно приказу «Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Республике Казахстан», иностранные производители наравне с отечественными имеют возможность самостоятельно работать в системе маркировки. Кроме того, заказать уникальные коды для зарубежной компании может и казахстанский импортер.

Перед вводом лекарственных средств в оборотопроизводитель заказывает уникальные коды Data Matrix у Единого оператора и наносит их на упаковки. Таким образом информация о лекарстве поступает в Информационную систему маркировки и прослеживаемости товаров.

Вторым звеном в обороте лекарственных средств являются импортеры и дистрибьюторы. На данном этапе участники оборота получают уже промаркированные препараты. Если код не считывается или отсутствует в системе, препарат не может быть допущен к продаже или использованию.

На заключительном этапе цепочки маркировки лекарственных средств в Казахстане находятся аптеки и медицинские организации. Именно здесь происходит непосредственная передача препаратов конечному потребителю – покупателю или пациенту. Каждый этап сопровождается отчетностью в системе Единого оператора.

Системы, в которых работают аптеки и медицинские организации, уже интегрированы с информационной системой маркировки и прослеживаемости товаров. После продажи препарата или выдачи пациенту информация передается в систему Единого оператора и лекарственное средство выводится из оборота.

#лекарства #маркировка #Минздрав РК

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