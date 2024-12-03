Как работает новый механизм выдачи иностранных бланков разрешений

Транспорт
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Венера Баталова
корреспондент

Иностранный бланк разрешения (ИБР) — это документ, позволяющий перевозчикам выезжать с грузом за рубеж

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерством транспорта разработан новый, усовершенствованный механизм выдачи иностранных бланков разрешений, исключающий человеческий фактор и коррупционные риски, передает Kazpravda.kz

Как отмечают в Минтранспорта, весь процесс рассмотрения заявки на получение ИБР полностью автоматизирован, а сроки рассмотрения и выдачи сокращены в разы. Так, перевозчику необходимо заполнить запрос на получение ИБР через платформу E-license. Срок рассмотрения сокращен с двух рабочих дней до 40 минут, а выдача - с 8 дней до 1 дня;

Раньше система выдачи бланков работала по историческим данным — к примеру, с учётом работы перевозчиков в прошлом году или же с учетом опыта в международных перевозках. В новых правилах нет ограничений по истории перевозок и тому, насколько активно использовался автомобиль в прошлом году. То есть получить бланк смогут все, у кого есть желание и соответствующий допуск. Это позволит создать более конкурентоспособную среду среди казахстанских перевозчиков.

Теперь на дефицитных бланках указывается наименование компании и госномер авто.

В рамках нового механизма фиксация фактов въезда и выезда автомобилей осуществляется через информационную систему «Беркут». В свою очередь это исключает предпосылки для перепродажи ИБР на теневом рынке.

Выехать за границу по конкретному бланку можно будет в течение 30 дней с того момента, как уведомление о нём придёт в личный кабинет перевозчика. По старому механизму этот показатель достигал 100 дней.

Оплата ранее осуществлялась двумя способами: через банки второго уровня или онлайн, с обязательным сроком до 5 рабочих дней. Теперь предусмотрена только онлайн-оплата, которая должна быть выполнена в течение 40 минут. Информация об оплате будет поступать через платежный шлюз электронного правительства.

На сегодня Казахстан осуществляет обмен иностранными разрешениями с 42 странами. В текущем году произведён рекордный обмен — 364 705 ИБР, отметили в министерстве.

#разрешение #механизм #иностранный бланк

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