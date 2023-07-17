Как разорвать порочный круг?

Уже около 30 лет эти люди бьют во все колокола, стремясь привлечь внимание общественности респуб­лики к экологической катастрофе, происходящей на их глазах. Речь идет о пяти сельских населенных пунктах, включая и село Ават, оказавшихся буквально в плену 20 огромных производственных карьеров, где безжалостно круглый год добываются инертные материалы.

За несколько десятилетий глубина этих циклопических воронок достигла почти 80 м, хотя по горно-геологическим нормам не должна превышать 30 м.

Нашим глазам предстали истерзанная земля и люди, утратившие всякую веру в справедливость и закон, а еще – в государство, которое делегировало чиновникам полномочия по обеспечению безопаснос­ти, охране окружающей среды и соблю­дению конституционных прав своих граждан.

Как сообщил аким сельского округа Ават Момунжан Исламов, в округе хозяйничают 12 частных компаний, добывающих песок, щебень и глину для строительной отрасли, и только пять из них имеют разрешительные документы.

По словам активистов, первый карьер здесь начал действовать еще в первой половине 90-х годов прошлого столетия.

В начале нулевых местные власти обещали жителям села, что через два года его работа прекратится и начнется рекультивация земель. Тогда же бизнесменам предлагали осваивать земли в 30 км от этих сел в степи, однако те облюбовали территории, которые ближе к мегаполису, что предполагает снижение производственных издержек. К сожалению, этому способствовали попустительство и беспринципность чиновников различных госорганов.

Увы, с тех пор число карьеров выросло до двадцати, а реальность поражает своим варварством по отношению к отечественным недрам, почве, грунтовым водам.

Более того, без меры алчные и предприимчивые хозяева самовольных карьеров пошли дальше и уже не просто добывают инертные материалы, но и параллельно наладили другой незаконный бизнес. А именно: ежедневно из Алматы сюда прибывают около 150 большегрузных машин с бытовым мусором, чтобы свалить его на дне отработанных горных выемок. Так растут и множатся незаконные свалки, чему мы также стали свидетелями. По утверждениям активистов, с каждой машины хозяева карьеров берут по 15 тыс. тенге…

Время от времени мусор поджигают, он тлеет несколько дней, и этот едкий запах гари распространяется по всей округе... Кстати, активисты так и говорят, что больше всего им обидно за родную землю и некогда благодатный край, где цвели яблоневые сады.

Наши собеседники признались, что находятся на грани отчаяния, так как за эти годы о проблеме незаконных карьеров написан не один печатный материал, снято множество сюжетов... По их следам приезжают специалисты из областного департамента экологии, прокуратуры, создаются комиссии, однако воз и ныне там, и проблема не устраняется.

Поражают бездействие и степень равнодушия представителей госор­ганов всех уровней. Почему многочисленные чиновники, облеченные государственными полномочиями, в том числе из Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, представители прокуратуры всех уровней, призванные стоять на страже закона и прав граждан, остаются безучастными к этой экологической катастрофе? Почему беззаконие достигло таких масштабов, когда жителям прямо в глаза заявляют: «Обращайтесь куда хотите, все равно вы ничего не добьетесь!»

Действительно, активисты проиграли дело в суде, а на все свои обращения получают только отписки. Так какие силы могут разорвать этот порочный круг равнодушия? Понимают ли чиновники, что поддержка бизнеса имеет границы, а игнорирование экологических проблем чревато ростом социальной напряженности?