Как развивается система дополнительного образования для детей в Астане

На сегодня в столице функционируют 11 государственных организаций дополнительного образования, 158 филиалов, 10 Community центров, в том числе 2 дворца школьников, 3 детские музыкальные школы, 2 школы искусств, 1 детская художественная школа, 1 центр технического творчества, Детско-юношеский центр физического воспитания «Өркен». Об их работе на онлайн-брифинге рассказала заместитель руководителя Управления образования Астаны Маржан Каирбаева, передает официальный сайт акимата столицы.

фото с сайта акимата Астаны

В столице на льготной и бесплатной основе кружки и секции посещают более 24 тысяч детей из социально уязвимых слоев населения, а также ребят с особенными образовательными потребностями.

В целях социализации детей с особыми образовательными потребностями при Дворце школьников работает социальный проект «AIALA» по таким направлениям, как робототехника, вокал, изобразительное искусство, каратэ, математика, плавание, раннее музыкальное развитие, домбра, театр с охватом более 200 детей.

Одним из важных показателей дополнительного образования является вовлеченность детей в занятия массовыми видами спорта.

«Доля обучающихся, охваченных спортивными секциями во внешкольных организациях и при общеобразовательных школах составляет 44,5% (88 555 детей). В этих целях в организациях образования действуют 910 спортивных секций. В 92 школах имеются многофункциональные спортивные площадки на открытом воздухе – беговые дорожки, футбольные, баскетбольные и волейбольные площадки. Футбольное поле имеют 88 школ, баскетбольные площадки - 71 школа, волейбольные - 67 школ, стационарные хоккейные корты - 8, теннисные корты - 10 школ», - проинформировала спикер.

На сегодня совместно с Управлением культуры реализуется проект «Дети и театр». Дети на бесплатной основе посещают театры. До конца года планируется охватить проектом более 50 тысяч несовершеннолетних.

В 40 общеобразовательных школах Астаны реализуется проект «ALTYN URPAQ» по национальным видам спорта (тогызкумалак, қазақ күресі, асық ату), национальному искусству (национальные инструменты домбра и традиционное пение, казахский танец, казахское пение) с охватом более 10 тысяч детей.

Также в школах развернули проект «Культурный норматив школьника», культурно-образовательную платформу «Ұлағатты ұрпақ». Данный проект реализован в 42 школах, с охватом более 86 500 детей.

В школах внедрили проект «Алтын домбыра», в рамках которого работают 64 домбровых кружка.

«На сегодняшний день в организациях образования создано 92 дискуссионных клуба с охватом 38 269 обучающихся. Проведено 557 школьных турниров. Ежедневно увеличивается количество турниров среди школ, в других городах - 42, в которых приняли участие обучающиеся г. Астаны. Во Дворце школьников имени Махамбета Утемисова с 2022-2023 учебного года функционирует оперативный штаб, деятельность которого целиком сосредоточена на развитии, воспитании подрастающего поколения и формировании личности. Основной задачей его является консолидация в себе существующих детско-юношеских движений по городу. Сегодня в составе городского оперативного штаба 127 организаций (94 школы и 33 колледжа), численный состав 69 634», - рассказала Маржан Каирбаева.

Особого внимания также заслуживает проект «Зеленая школа», реализуемый при поддержке спонсорской помощи. В его рамках планируется открытие 19 теплиц в 18 школах и в колледже.

Во Дворце школьников имени аль-Фараби акцент делают на заинтересованности детей в сфере IT, вовлечении их в это направление. Так, реализована работа центра креативного образования SANA на 100 мест, который состоит из 3 площадок: кабинет робототехники, STEM кабинет «Makerspace» и площадка программирования «IT Lab». Сейчас в центре обучаются 2450 детей.