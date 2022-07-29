Как слепить свое счастье

Авторская керамика приобрела массовую популярность в Казахстане. В частности, в Алматы с легких и творческих рук семейной пары художников-керамистов Елены и Владимира Григорьян активно развивается данный вид искусства как среди взрослых, так и среди детей.

С работами Елены Григорьян я познакомилась еще лет десять назад в арт-галерее авторской керамики Clay House Gallery, где Елена с Владимиром экспонируют свои работы, проводят занятия и мастер-классы по керамической лепке и гончарному искусству.

Сегодня в интервью «КП» Елена Григорьян рассказывает о тех трудностях, которые испытывают керамисты по причине отголос­ков текущей мировой ситуации, и при этом отмечает, что авторская керамика для ее ценителей продолжает являться настоящим спасательным жилетом в самые непростые периоды времени.

– Елена, мир постоянно меняется, и иногда не в лучшую сторону. Культура – очень хрупкая область. На мой взгляд, даже в сытые, относительно комфорт­ные периоды времени в нашей стране к ней относились по остаточному принципу. В какой ситуации сегодня находится изобразительное искусство, в частности керамика в Алматы?

– Несмотря на сложную ситуацию в мире, пандемию со шлейфом кризисов и различных последствий, Алматы остается на плаву. В нем появляются все новые и новые арт-пространства. Насколько они жизнеустойчивы, покажет время, но сам факт, что такие культурные площадки открываются, специализируются на определенных направлениях, имеют индивидуальные концепции и специализации, – очень важен для развития искусства Казахстана в целом.

Художественная жизнь в нашем городе продолжается, она интерес­на, и, безусловно, неравнодушному к искусству человеку хочется быть частью этого процесса. Что касается авторской керамики, то наша галерея, как известно, является первым в Алматы арт-пространством, специализирующимся именно в этом направлении. Нас можно смело назвать арт-лабораторией, ведь постоянно проходят мастер-классы, есть свои ученики, единомышленники, которые уже на протяжении десятка лет разделяют с нами любовь к керамике, создают собственные работы, обмениваются опытом, организовывают совместные выставки, поддерживают друг друга и профессионально, и просто по-человечески. Как показывает практика, жить в дружбе и любви можно далеко не один десяток лет. Мы не останавливаемся.

– С Вами дружат и сотрудничают как профессионалы, так и любители?

– Скажу так: большая часть наших учеников – люди без художественного образования. Все они – специалисты совершенно разных направлений. Многие из них и не ставят перед собой цели стать профессионалами. Они просто полюбили керамику и работают с ней с большим удовольствием.

– Сегодня существует довольно популярное общественное мнение, что роль вузовского образования, мягко говоря, преувеличена. Сторонники такой позиции утверждают, что любой мотивированный человек может стать профессионалом благодаря качественным мас­тер-классам, курсам и так далее. А как Вы считаете, в сфере искусства, в частности, нужно ли делать большую ставку на классическое образование?

– И все же я выступаю за классическое образование, ведь именно оно дает хорошую базу, которая позволяет двигаться и развиваться дальше. Существуют, конечно, и самородки, но они – не явление широкого масштаба. Недавно мы, я и мой муж Владимир, сделали совместную выставку с Айшой Юсуповой. У Айши экономичес­кое образование. Тем не менее, влюбившись в керамику, она полностью перекроила свою профессиональную жизнь. Взяв на себя определенную ответственность не только перед собой, но и перед семьей, девушка прекратила свою работу в банке и полностью окунулась в мир керамики. А потом получила приглашение на работу в школу изящных искусств «Зере». Сегодня она работает в этой школе как мастер, занимается изготовлением своих собственных работ. Она полностью реализована в творчестве, которое приносит ей не только удовольствие, но и доход. Поэтому Айша со спокойной душой может забыть о своем банковском прошлом. Безусловно, есть еще имена, которые в потенциале, на мой взгляд, могут дальше развиваться в области керамики, открывать свои арт-пространства не только в нашей стране, но и за рубежом.

– Мы знаем много ценителей живописи. Есть ли таковые в керамике? Быть может, кто-то из них занимается коллекцио­нированием керамических произведений?

– Действительно, сегодня люди охотно приобретают в подарок керамические работы наших авторов. Уникальные изделия ручной работы украшают интерьеры. Раньше ведь дома и квартиры людей заполняли дешевые китайские изделия. Да что там говорить, и сейчас можно увидеть, как дорогие особняки украшает подобный ширпотреб. Правда, некоторые люди стали охотно обращаться к дизайнерам и вкладывать деньги в реальное искусство, которое становится частью их жилого пространства. Есть и коллекцио­неры. К примеру, Айна Зубаир приобретает авторскую керамику не только у нас, но и за рубежом, имеет очень интересную коллекцию. Мне очень интересно делать для нее творческие проекты.

– Приятно слышать, что сегодня все же находятся люди, которые готовы вкладывать деньги в авторское искусство. В большинстве же своем казахстанцы с небывалым ростом цен вынуждены порой жить от зарплаты к зарплате, закрывать свои базовые потребности, где совершенно отсутствует место даже для разговоров о высоких материях. Ощущают ли такие негативные изменения сами представители искусства?

– Конечно, это имеет место быть. Последние события, которые сегодня происходят в мире, больно ударили по всем. Сегодня начинаешь понимать, как мы зависим друг от друга. Керамисты тоже переживают далеко не лучшие времена. Ведь все материалы мы в основном приобретали за рубежом. Из-за логистических проблем у нас нет возможности покупать материалы в нужном количестве и по определенным ценам. Соответственно, повышается стоимость на сами произведения. Конечно, когда уровень благосостояния людей падает, а цены только растут, то все это приводит к не очень хорошим последствиям для изобразительного искусства в целом, керамики в частности. В такие периоды искусство особо нуждается в государственной поддержке. Пусть небольшие, но какие-то преференции все же должны быть. Ведь люди приходят в галереи, мастерские для того, чтобы полечить душу. В настоящее время это как никогда необходимо.

– Существуют таланты, живущие в компании с удачей, везучие новички в творчестве, успешные художники-продюсеры, но есть и «старые волки», вспоминающие более зеленую траву Советского Союза и госзаказ...

– Вы знаете, я убеждена, что не нужно ждать и уповать на госзаказ. Мы с Владимиром никогда не работали на определенные заказы, а занимались исключительно тем, чем хотели. На нашем творческом пути встречались люди, которые заинтересовывались нашими работами, становились коллекционерами наших арт-объектов. При этом считаю, если существует госзаказ, это прекрасно, пусть он и дальше присутствует в жизни тех художников, которые работают с его поддержкой. Хотелось бы видеть больше коллекционеров, меценатов. Не так давно я перечитывала книгу о жизни Анри Матисса и была восхищена оценкой его творчества со стороны русского коллекционера Ивана Морозова. Это был великолепный тандем, где присутствовало, прежде всего, взаимопонимание, а не холодный расчет. Вот и у нас хотелось бы видеть больше людей, которые бы искренне любили искусство, понимали его. В нашей стране есть замечательный коллекционер, ценитель искусства Нурлан Смагулов. В настоящее время он финансирует строительство музея современного искусства Almaty Museum of Arts. Ранее я отмечала Айну Зубаир. Кстати, она коллекционирует не только произведения изобразительного искусства, но и книги. Уникальные издания сегодня находятся в открытом доступе в ее арт-пространстве Art Lane.

– Елена, многие представители культуры зачастую испытывают трудности в поиске подходящих залов, помещений для творческих встреч, концертов. Наши художники в момент планирования своих выставок также сталкиваются с чем-то подобным?

– В Алматы работают как коммерческие площадки, которые готовы предоставлять помещения за определенную стоимость, так и бесплатные. Безусловно, художникам при планировании выставки необходимо заблаговременно задуматься о месте ее проведения, поискать то, что подходит именно им. Нередко я слышу от своих коллег жалобы на то, что всюду приходится платить немалые деньги для организации своей экспозиции в той или иной локации. Исходя из своего опыта, скажу, что достойные площадки по приемлемым ценам или даже бесплатные всегда можно найти. Нужно чуть-чуть приложить усилия.

– Во всем мире уже довольно давно творцам, художникам, музыкантам помогают арт-менеджеры, которые берут на себя обязательства по продвижению мастеров, организации выставок, концертов. Появлялись ли на Вашем пути такие специалисты?

– Это очень серьезный вопрос. Арт-менеджмент в изобразительном искусстве – одна из самых болевых точек наших галерейных пространств. Как правило, мы наблюдаем такую картину: либо такие специалисты отсутствуют вовсе, либо за работу начинают браться абсолютно неподготовленные люди. Единичные профессионалы тоже существуют, но они справедливо хотят высокую оплату своего труда, ведь вся их работа сопряжена с высокоинтеллектуальным трудом. С последними не всегда наши галереи имеют возможность сотрудничать. По­этому, как показывает практика, в Казахстане уровень развития арт-менеджмента в нашей области практически нулевой. Мы, художники, как и прежде, помимо своей основной творческой работы берем на себя буквально все задачи, связанные как с продвижением своего творчества, так и с организацией важных для нас событий. Но уже привыкли к этому и готовы двигаться дальше, развиваться и получать удовольствие от собственного дела.