Как спасти солодку Свежий выпуск 753 Любовь ДОБРОТА, Южно-Казахстанская область

На рабочем совещании в природоохранной прокуратуре присутствовали представители государственных и местных исполнительных органов. Были обсуждены предложения по сокращению браконьерской добычи и возможности включения солодки в перечень сельскохозяйственных культур. Предполагается, что до конца года будет проведен соответствующий анализ и уже затем внесены предложения по выращиванию, сбору и переработке корня солодки.

Дело в том, что бесконтрольная добыча солодки в последние годы обрела в Южном Казахстане промышленные масштабы и грозит реликтовому растению исчезновением. Оно не включено в список редких и исчезающих видов, а это значит, что за незаконную добычу корня солодки уголовная ответственность не предусмотрена. Да что там уголовная, если даже административное наказание невозможно применить, когда добыча корня ведется на территориях, не входящих в лесной фонд.

– Мы еще весной направили в Генеральную прокуратуру соответствую­щую информацию с предложением инициировать вопрос о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты, – рассказывает Данияр Магауин, прокурор специа­лизированной природоохранной прокуратуры ЮКО. – В частности, мы настаиваем на приостановлении экспорта корня солодки или его ограничении до биологически обоснованных объемов. Речь идет также о внесении изменений и дополнений в постановление Правительства РК «Об утверждении Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных» с включением в него корня солодки как редкого и находящегося под угрозой исчезновения вида растений. Наши предложения поддержаны, и сейчас решается вопрос о включении данного растения в названный перечень и запрете его экспорта.

Между тем объемы экспорта ежегодно только увеличиваются, и варварская заготовка растения набирает обороты. По сведениям департамента таможенного контроля по Южно-Казахстанской области, в 2012–2013 годах экспорт корня солодки на территории области осуществляли 11 юридических лиц. Ими в общей сложности вывезено за пределы страны 40 350,3 тонны на сумму 25 436 431,2 доллара. За 10 месяцев текущего года объем экспорта составил около 12 тыс. тонн на сумму свыше 9 млн. долларов. При этом объем заготовки корня солодки, рекомендованный Казахстанским институтом ботаники и фитоиндустрии, – не более 1 150,6 тонны в год. И то при условии, что затем на использованных массивах наступит пятилетний перерыв.

Пока же ни одно из этих требований не соблюдается, и ситуация усугубляется с каждым днем, что, собственно, и заставляет сотрудников надзорного органа искать альтернативные способы решения проблемы. Тем более что ничего нового придумывать не надо. Можно использовать наработанный опыт других стран и попробовать применить его у себя. К примеру, в Таджикистане в прошлом году запущено предприятие по производству глицирризиновой кислоты из корня солодки, и сейчас его выращивают на площади более 800 га. Правительство Узбекистана специальным постановлением утвердило меры по совершенствованию и поддержке дея­тельности организаций – переработчиков солодки.

Проводить научную оценку по солодке в Туркменистане начали еще в прошлом веке. В местах дикого произрастания растения были проведены обширные исследования, собраны данные об использовании солодки в народном хозяйстве страны, ресурсах лакричного­ корня, оценена перспектива развития солодковой отрасли на ближайшие годы. Аналогичные работы по выращиванию солодки в последние три года ведутся в России и Украи­не, где также построены предприятия по переработке корня солодки и налажен выпуск медицинских препаратов из нее. В Австралии возделыванием солодки занимаются последние 15 лет и растение внесено в состав сельскохозяйственных культур, на выращивание, сбор, переработку и последую­щую реализацию которых предусмот­рены субсидии.

– Проведенный анализ показал, что и у нас есть возможность без ущерба окружающей среде производить выращивание и сбор корня солодки, – считает Данияр Магауин. – Возможно, необходимо включить солодку в состав сельскохозяйственных культур, наладить ее выращивание и сбор. Надлежащая организация такой деятельности в первую очередь сократит и исключит факты бесконтрольной добычи растения. Следует помнить, что солодка относится к разряду почвозакрепителей. Массовое выкапывание корней экскаватором ведет к нарушению структуры почвы, наносит серьезный вред экологии. Опять же если наладить выращивание корня солодки, то будут созданы дополнительные рабочие места, решены социальные проблемы регио­на, да и бизнес по заготовке реликтового корня будет выведен из тени.



