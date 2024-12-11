Как стать городом креативных идей
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В Петропавловске открылся уникальный центр креативной индустрии, а значит, заметно расширились горизонты для молодых талантов. Первыми протестировать возможности Qyzyljar Creative Center смогли участники креатона Design Lab. Новое пространство объединило дизайнеров, маркетологов, художников и других представителей визуального искусства. Их задачей стало создание визуальной идентичности для трех проектов: креативного центра, кофейни нового формата и театра танца Sensitive.