Как стать городом креативных идей

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске открылся уникальный центр креативной индустрии, а значит, заметно расширились горизонты для молодых талантов. Первыми протестировать возможности Qyzyljar Creative Center смогли участники креатона Design Lab. Новое пространство объединило дизайнеров, маркетологов, художников и других представителей визуального искусства. Их задачей стало создание визуальной идентичности для трех проектов: креа­тивного центра, кофейни нового формата и театра танца Sensitive.

фото акимата СКО

За четыре часа работы команды представили концепции логотипов, которые не только эстетически привлекательны, но и отражают философию проектов. Как отметила одна из участниц дизайнер Ольга Тихонова, креатон стал площадкой для обмена опытом и вдохновения.

По словам организаторов, главное достижение мероприятия – укреп­ление связей внутри творческой среды. Позже на базе креативного центра открылся IT-hub – пространство, где каждый – от школьника до опытного предпринимателя – может превратить идею в успешный проект. Здесь уже работают менторы, готовые помочь с разработкой бизнес-моделей, привлечением инвестиций и коммерциализацией продуктов. Одними из первых свои проекты представили учащиеся НИШ Петропавловска, продемонст­рировав, что будущее региона дейст­вительно в руках молодых.

Какие еще проекты разрабатывают в новом IT-центре? Сервис бронирования, платформа для подготовки к тестированию, виртуальный помощник школьников на основе искусственного интеллекта. В рамках работы хаба организуются инкубационные программы, образовательные курсы, семинары и мероприятия (митапы, воркшопы, форумы, хакатоны), обеспечиваю­щие обмен знаниями и опытом среди участников технологической экосистемы.

Уникальность креативного цент­ра еще и в том, что он разместился в здании бывшего театра имени Сабита Муканова. Здесь переплетаются история и инновации. Центр предлагает пять направлений обучения: цифровые технологии, медиа и диджитал, fashion-индуст­рия, производство контента и хорео­графия. Руководит одним из этих направлений известный дизайнер одежды Айжан Колчина, она учит молодежь искусству пошива и готовит коллекцию национальной одежды.

Креативный центр – это не просто новое место на карте Петропавловска. Здесь планируют развивать малый и средний бизнес, снижать отток молодежи, создавать рабочие места и объединять творческую молодежь региона. Qyzyljar Creative Center уже стал точкой притяжения талантливых людей. Каждый проект, каждая новая идея получили здесь шанс стать частью будущего.

#центр #Петропавловск #креативная индустрия #Qyzyljar Creative Center

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