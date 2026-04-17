Как уникальная вещь из легендарного фильма досталась Баян Алагузовой?

Ситуация
24

Таким вопросом задались подписчики в соцсетях, сообщает Kazpravda.kz

Скриншот видео из личной страницы Баян Алагузовой в Instagram

В видеоролике на своей странице в Instagram музыкальный продюсер продемонстрировала на себе подлинную жилетку из известного исторического фильма «Кыз-Жибек», в которой была исполнительница главной роли Меруерт Утекешева.

«Только что доставили, наверное, самую дорогую вещь в моем гардеробе, и я буду ее беречь до конца своей жизни, потому что это настоящий камзол Меруерт Утекешевой из фильма «Кыз-Жибек», - поделилась такой новостью Баян Алагузова.

В своем видео она рассказала о том, что этот камзол теперь ее собственность, однако не уточнила каким образом уникальная вещь из сценического образа прославленной казахской актрисы досталась ей.

Под постом Баян Алагузовой развернулась настоящая буря, одна половина подписчиков поздравила музыкального продюсера с такой «обновкой», а другая – выразила искреннее недоумение по поводу того, на каком основании историческая вещь теперь вдруг оказалась в ее собственности.

#Баян Алагузова #Кыз-Жибек #камзол

Популярное

Все
Читайте также

Минкультуры проведет проверку по поводу реквизита из фильма…
Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]