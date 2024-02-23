Как в Акмолинской области будут разгружать курорт «Бурабай» от туристов

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

О новом туристическом направлении в заговорили в областном акимате, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

По данным акимата, в области наряду с Бурабайским, Зерендинским и Целиноградским районами активно развивается туризм в Аккольском районе. 

– Появление и развитие точек притяжения вблизи столичной агломерации позволит разгрузить курорт «Бурабай», а также станет важным шагом на пути к развитию туристической отрасли в регионе. Аккольский район имеет достаточный потенциал для привлечения инвесторов и получения статуса туристической дестинации, – отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в ходе своей рабочей поездки в район.

В рамках рабочей поездки аким посетил строящийся курорт-отель «Windham Residents Aqkol Club» и встретился с представителями отеля. Для реализации масштабного проекта было привлечено более 4 млрд тенге частных инвестиций.

На встрече были затронуты темы экологии и планы по повышению туристической привлекательности Акмолинской области.

Территория района располагает уникальным природным, историческим и культурным потенциалом. Здесь реализуются проекты по развитию инфраструктуры, включая строительство курорт-отеля с медицинскими услугами. Уже функционируют 10 объектов размещения вместимостью более 400 койко-мест и популярные места отдыха, такие как «Глэмпинг отель 1000 звёзд» и центр отдыха ZharShum.

В текущем году здесь начнётся строительство 90 гостевых домов в виде глэмпинга и гостиницы на 120 номеров, спортивных и детских площадок.

По словам руководителя управления туризма Акмолинской области Андрея Подгурского, в 2023 году посещаемость мест отдыха Аккольского района выросла на 206%, а объём услуг увеличился на 149%.

#туризм #Акмолинская область #Боровое #Аккольский район

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