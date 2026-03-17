Как в Астане отметят День национальной одежды

В рамках декады «Наурызнама» 18 марта отмечается День национальной одежды. В честь этой даты в столице пройдут десятки ярких мероприятий,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В 14:00 часов 18 марта в Казахском национальном университете искусств имени Куляш Байсеитовой состоится уникальное шоу Nauryz Show Fashion. В ходе шоу казахская история и образцы традиционной одежды будут представлены зрителю через авторские образы в сочетании с современными fashion-трендами.

В центре внимания - «Портрет Наурыза» - большое панно неделю будет находиться в фойе университета. Все желающие смогут принять участие в его создании и внесут свой вклад в праздник Наурыз.

Nauryz Show Fashion - это не просто показ мод, а творческая площадка, объединяющая искусство и дизайн, культурное наследие. Посетителей ждет уникальная атмосфера, наполненная стилем, национальной окраской и вдохновением.

В этот день на кафедре «Сценографии и декоративного искусства» Казахского национального университета искусств имени Куляш Байсейітовой проведут показ одежды «Ethno show KAZNUA».

В дефиле принимают участие студенты 2-3 курсов образовательной программы «Сценография – Дизайн одежды».

Студенты представят современные авторские модели одежды, выполненные в этно-стиле.

В Государственной академической филармонии имени Е.Рахмадиева в 13:00 часов 18 марта состоится республиканский конкурс «Алтын әже».

Мероприятие направлено на популяризацию духовных, культурных и семейных ценностей, а также сохранение национальных традиций.

В конкурсе примут участие активные и талантливые бабушки из разных регионов, которые продемонстрируют творческие номера, национальные образы, жизненную мудрость и семейные традиции. Проект призван укрепить связь поколений и показать важную роль старшего поколения в воспитании молодежи.

Гостей мероприятия ожидает яркая культурная программа, демонстрация национальных костюмов, творческие выступления участниц и теплая праздничная атмосфера в преддверии праздника Наурыз.

Организатором республиканского конкурса «Алтын әже – 2026» выступило агентство этики и модельного искусства TAJ Models.

В ТРЦ «Хан шатыр» посетителей и гостей в этот день ждет демонстрация национальной одежды из коллекций казахстанских дизайнеров. В качестве почетных гостей в конкурсе молодых дизайнеров, который также пройдет в торгово – развлекательном центре примет участие этноклуб «Ак БАТА» Центра активного долголетия Нуринского района. Мероприятие организовано Профессионально-техническим колледжем акимата города Астаны.

В ТРЦ «MEGA SilkWay» состоится театрализованное мероприятие «Национальная одежда казахов — лицо нации».
Организатором выступает Телерадиокорпорация «Казахстан».

Цель мероприятия - популяризация исторического значения национальной одежды, пропаганда национальных ценностей, демонстрация сочетания традиций и современной моды, а также пробуждение интереса общественности к национальной культуре.

На параде «Национальная одежда» состоится показ (дефиле) коллекции «Умай ана», модного клуба «Әділ-ай», «Жарас», модных центров «Куралай», «Хан», «Назим», «Дәстүр», «Асах», «Қазақ ордасы» в казахском стиле. В мероприятии также примут участие традиционные певцы Айгуль Елшибаева и Жазгуль Даулбаева, мультиинструменталист Едил Кусаинов и этноансамбль «Сарайшык». Начало в 18:40 вечера.

В рамках празднования дня Национальной одежды в ресторане «Турандот» гостей будут обслуживать роботы в национальном костюме, заменяя традиционных официантов. Такая атмосфера создаст уникальное сочетание культурных традиций и современных технологий.

В связи с объявленным Годом искусственного интеллекта и цифровизации, в районе Есиль мероприятия в рамках декады «Наурызнама» проходят с применением инновационных решений и цифровых инструментов. Это отражает стремление к формированию современного, технологичного общества, где традиции гармонично сочетаются с прогрессом.

Символично, что в День национальной одежды, олицетворяющий культурное наследие и идентичность народа, используются передовые технологии. Такой формат подчеркивает идею преемственности поколений: уважая прошлое, общество уверенно движется в будущее, объединяя национальные ценности и достижения цифровой эпохи.

В ТРЦ «DamuMall» в 13:00 часов 18 марта состоится выставка национальной одежды, организованная Центром активного долголетия района Сарайшык, а также концерт ансамбля домбристов «Шабыт». Участники исполнят народные песни и казахские кюи.

В Центре активного долголетия столицы готовят мастер-класс по пошиву национальной одежды. «Ұлттық киім – асыл мұра». Участие в нем примут посетители кружка «Тігін».

Цель - познакомить участников с технологией пошива национальной одежды и головных уборов (кимешек), объяснить значение казахского орнамента и укрепить преемственность поколений посредством рукоделия.

В завершение мастер-класса будет организовано мини-дефиле.

Кроме того, в честь праздника в столице 18 марта запустят челлендж «Один день в национальной одежде».

#Астана #Наурыз #национальная одежда

