Как выбрать организацию для получения финансирования: советы предпринимателям

Опытные предприниматели говорят, что развитие бизнеса неизбежно связано с привлечением дополнительного финансирования. Закупка оборудования, расширение штата, открытие нового филиала — существует множество ситуаций, когда без оперативного привлечения средств не обойтись.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

И именно в такие моменты на помощь приходит Solvaкомпания, которая позволяет получить деньги на развитие быстро, безопасно и без лишней бюрократии.

Основные критерии выбора финансовой организации

Чтобы привлечь средства на понятных и прозрачных условиях, важно оценить компанию по объективным параметрам. Среди них:

  • репутация — изучите, как долго организация работает на рынке, есть ли у нее лицензия;
  • прозрачность сотрудничества — вы должны заранее знать, какие обязательства берете, поэтому договор должен быть понятным и не содержать скрытых пунктов;
  • скорость оформления — предпринимателям важно экономить время, поэтому многие бизнесмены отдают предпочтение компаниям, которые предоставляют возможность подать заявку онлайн;
  • минимум документов — чем проще соберете пакет, тем быстрее вы сможете получить необходимую сумму на счет;
  • возможность управлять графиком платежей — это позволит подстраивать выплаты под специфику бизнеса.

Используя такой подход, вы сможете привлечь финансирование без лишних сложностей. И именно такие условия в Казахстане предлагает Solva — компания с многолетним опытом работы и множеством позитивных отзывов.

Как выбрать подходящий размер финансирования

Сумма должна исходить из реальных потребностей вашего бизнеса. Важно понимать, что избыточное финансирование может привести к лишней нагрузке на компанию, а слишком маленькое попросту не решит вашу задачу.

Сначала определите цель, например, пополнение оборотных средств, закрытие кассового разрыва или инвестиции в расширение. Рассчитайте, сколько денег действительно нужно, и заложите в эту сумму небольшой резерв на непредвиденные расходы.

Затем оцените текущие поступления. Помните, что будущий платеж не должен превышать комфортный уровень для бюджета вашей компании.

Чтобы облегчить этот процесс, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте Solva. Этот инструмент помогает подобрать срок и размер платежей.

 

Нацбанк может повысить базовую ставку

