Центральная Азия всё глубже завязана на китайском капитале, но Казахстан от него не зависит почти полностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Finance.kz

Кыргызстан — 30,5%

Таджикистан — 16,1%

Туркменистан — 13,4%

Узбекистан — 7,5%

Казахстан — 3,6%

Кыргызстан и Таджикистан по агрегированной оценке, основанной на данных МВФ, Всемирного банка, фактически находятся в зоне высокой долговой зависимости от Китая. В таблице данные по проценту китайского капитала в структуре долговых обязательств. Эти кредиты выдавались на критическую инфраструктуру — энергетика, дороги, мосты. При этом не стоит забывать, что Китай заходит не как классический кредитор, а как системный инвестор. Он даёт деньги, строит и часто же сам обслуживает проекты. В краткосрочной перспективе это сплошные выгоды, а в долгосрочной — риск зависимости.

Казахстан на этом фоне выглядит максимально диверсифицированным. Доля китайского долга заметно ниже среднего по региону — значит, есть больше пространства для манёвра и меньше политических рисков. Кроме этого стоит отметить и диверсификацию по проектам — у китайского капитала нет концентрации в стратегических областях экономики в Казахстане.