Нацбанк повысил базовую ставку до 18%

Марина Демченко
специальный корреспондент

Как отметил вчера в Астане в ходе брифинга председатель Национального банка Тимур Сулейменов, решение принято с учетом текущей динамики инфляции, ее факторов и баланса рисков.

Ускорение инфляции, по словам главы финрегулятора, потребовало значимой реакции для стабилизации денежно-кредитной сферы и предотвращения рисков возникновения «инфляционной спирали».

По данным Нацбанка, инфляционный фон ухудшился. Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9%, превысив прогноз. Наи­больший вклад в инфляцию по-прежнему вносит продовольст­венная компонента (рост на 12,7%). Опережающими темпами дорожают отдельные категории продовольствия, что обусловлено в том числе ростом издержек производства и стоимости импорта.

Вместе с тем усиливаются рис­ки прежде всего со стороны мировых продовольственных рынков. Рекордный за последние годы рост цен наблюдается на мясо и растительные масла. Их динамика в условиях активного экспорта транслируется в повышение внутренних цен.

Сервисная инфляция также сохраняет значимый вклад (15,3%) как за счет удорожания регулируемых услуг (30,4%), так и ряда рыночных. Ускоряется непродовольственная инфляция (10,8%), на фоне продолжения мер по либерализации рынка ГСМ цены на горючее за год повысились на 11,9%, в сентябре рост составил 3,4%.

Проинфляционные риски формируются преимущественно внутренними факторами и обус­ловлены прежде всего устойчиво высоким внутренним спросом и проявлением вторичных эффектов.

– Экономика Казахстана продолжает расти быстрыми темпами. Рост ВВП за восемь месяцев 2025 года достиг 6,5 процента год к году. Наибольшая позитивная динамика наблюдается в отраслях транспорта, строительства, торговли, а также в горнодобывающей и обрабатываю­щей промышленности. Спрос населения на товары и услуги остается устойчивым. В условиях снижения реальных доходов населения расширение покупательского спроса происходит за счет потребительских кредитов и возможного использования ранее накопленных сбережений, – сказал спикер.

Нацбанк, по словам Тимура Сулейменова, продолжит внимательно оценивать баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов, динамику и траекторию замедления инфляции. В случае если текущий уровень жесткости окажется недостаточным для стабилизации инфляции, будут рассмотрены необходимость и целесообразность дополнительного ужесточения.

– Инфляция сейчас является наиболее актуальной повесткой государственной политики. В условиях быстро растущей экономики ускорение инфляции обесценивает реальные доходы граждан. Реальные доходы, к сожалению, показывают снижение, рост реальных зарплат стабилизировался, – констатировал глава финрегулятора. – Поэтому комплексная работа по снижению инфляции является задачей номер один для Национального банка и Правительства.

Итак, в минувшую пятницу, 10 октября, Нацбанк сразу повысил базовую ставку на 1,5% – с 16,5 до 18% годовых – и не исключил следую­щего ее повышения на ноябрь­ском заседании.

Напомним, значение базовой ставки служит ориентиром при формировании рыночного уровня кредитования. Повышение базовой ставки ведет к тому, что кредиты для бизнеса и рядовых граждан становятся дороже, а депозиты – привлекательнее.

