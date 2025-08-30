Нацбанк может повысить базовую ставку

Банки и финансы
Марина Демченко
специальный корреспондент

Пока же она сохранена на уровне 16,5% годовых. Текущее решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального банка Казахстана основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого обновлены прогнозы основных макроэкономических показателей и оценка баланса рисков инфляции.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Инфляционное давление в экономике сохраняется. Краткосрочные инфляционные ожидания остаются крайне волатильными. Показатели устойчивой инфляции несколько снизились, однако все еще остаются высокими.

Экономика растет высокими темпами. Однако спрос все еще опережает возможности предложения, что оказывает давление на цены. Одним из дополнительных источников роста потребления является активное потребительское кредитование, – пояснил в ходе брифинга председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.

По его словам, годовая инфляция в июле сохранилась на уровне 11,8%. Продолжился рост ее продовольственной и непродовольственной компонент, тогда как сервисная компонента впервые замедлилась с начала года. В результате вклад продовольственных цен в годовую инфляцию превысил вклад сектора услуг, который ранее оставался основным драйвером. Инфляция платных услуг замедлилась, в том числе за счет снижения темпов роста регулируемых цен.

Сохраняется давление на цены со стороны внешнего сектора: мировые цены на продовольствие растут. В рамках обновления прогнозов при принятии опорного решения цена на нефть марки Brent в базовом сценарии осталась на уровне 60 долларов за баррель в среднем до конца прогнозного периода.

Экономическая активность на подъеме. По предварительным данным, рост ВВП за январь – июль 2025 года ускорился до 6,3% в годовом выражении.

– Он поддерживается расширением инвестиций в несырьевых отраслях, устойчивым потреблением и восстановлением нефтяного сектора. Наиболее высокий рост зафиксирован на транспорте и в складировании, а также в строительстве. Заметно растет активность в горнодобывающей, обрабатывающей промышленнос­ти и торговле, – отметил спикер.

Тем не менее, по его словам, производственные возможности экономики пока не успевают за ростом внут­реннего спроса. Разрыв между спросом и предложением сохраняется, усиливая инфляционное давление. В 2025 году инфляция ожидается в пределах 11–12,5%, в 2026-м – 9,5–11,5%, в 2027-м – 5,5–7,5%.

С сентября текущего года вводятся в действие новые условия по минимальным резервным требованиям, которые будут усиливать трансмиссию политики и, как результат, оказывать дополнительное дезинфляционное воздействие. Будут приняты дополнительные меры по повышению эффективности денежно-кредитной политики. Ожидается усиление эффекта действующих и принятие дополнительных микро- и макропруденциальных мер в целях «охлаждения» рынка розничного кредитования.

Как сообщил Тимур Сулейменов, отсутствие значимого замедления инфляции в ближайшие месяцы будет основанием для ужесточения складывающихся денежно-кредитных условий, способствующих возвращению инфляции на траекторию устойчивого снижения к среднесрочной цели в 5%. В этом случае Комитет по денежно-кредитной политике на ближайших заседаниях рассмотрит целесообразность повышения базовой ставки.

#Нацбанк #базовая ставка

День строителя

