Как выучить язык и обрести друзей

Светловолосый молодой человек настолько ясно изъясняется на государственном языке, что окружающие пребывают в удивлении, откуда у этого паренька такое чистое произношение. Причем когда Александр говорит на русском, у него наблюдается легкий акцент. Как признался гвардеец, ему гораздо проще доносить свои мысли до окружающих на языке Абая и Шакарима.

Александр родился в селе Әйтей батыр Лебяжинского района Павлодарской области. Семья интернациональная: мама – татарка, а папа – украинец. Детство прошло в забавах и играх, как и у каждого ребенка. Но именно они и помогли маленькому Саше Бажову выучить язык своей родины. Есть у него друг Ермухан. Мальчишеская дружба, как известно, самая крепкая. Так, день за днем, бегая и играя, Саша узнавал от Ермухана новые слова, а затем, сам того не замечая, довольно бегло заговорил на казахском языке. Когда пришло время идти в первый класс, то с выбором языка проблемы не возникло – было и так ясно, что мальчику нравится общаться и учиться на казахском языке. К слову, мама Александра тоже владеет государственным языком. В родном селе уже давно никто не удивляется, что ребятишки разных национальностей свободно владеют казахским языком.

После окончания девяти классов Александр поступил в колледж, выбрав специальность сварщика. Одним из главных увлечений молодого человека является спорт, он очень любит играть в футбол, волейбол, теннис и баскетбол. После прохождения прак­тики на заводе Александра Бажова призвали на службу. Так, в июне этого года он оказался в Семее. Попал в 3-е отделение 1-й стрелковой роты воинской части 5511 Национальной гвардии РК.

Командиры в части не ожидали от новобранца такого свободного владения казахским языком.

– Я горжусь службой в армии, это большая и необходимая для каждого мужчины школа, – рассказывает Александр. – Приказы отдаются на государственном языке, и мне все понятно. Легко взаимодействовать с большим количеством людей, для меня нет никаких языковых барьеров.

Есть у молодого человека и любимая девушка. По национальности она русская, но общаются молодые люди на казахском языке.

– Бывает, что общаемся и на русском, но иногда мне легче объясниться на казахском, – признается Александр. – Поэтому чаще разговариваем на казахском языке.

Несмотря на большие расстояния, дружба Саши и Ермухана не прекратилась. Пока один защищает Родину, другой осваивает профессию учителя истории.

По мнению гвардейца, человека, стремящегося к цели, не остановят никакие преграды.

– Насколько помню, мне не составило труда освоить язык. В детстве сделать это гораздо легче. Главное – получить хорошую базу и не лениться, – говорит Александр Бажов.

После службы Александр планирует получить высшее образование. Специальность выбрал для себя серьез­ную – юрист. О выборе языка обучения и гадать не надо.