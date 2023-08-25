Как выучить язык и обрести друзей Общество 25 августа 2023 г. 2:30 9 Флора Левина, область Абай Солдат-стрелок воинской части 5511 Национальной гвардии РК Александр Бажов считает казахский язык родным. фото автора Светловолосый молодой человек настолько ясно изъясняется на государственном языке, что окружающие пребывают в удивлении, откуда у этого паренька такое чистое произношение. Причем когда Александр говорит на русском, у него наблюдается легкий акцент. Как признался гвардеец, ему гораздо проще доносить свои мысли до окружающих на языке Абая и Шакарима. Александр родился в селе Әйтей батыр Лебяжинского района Павлодарской области. Семья интернациональная: мама – татарка, а папа – украинец. Детство прошло в забавах и играх, как и у каждого ребенка. Но именно они и помогли маленькому Саше Бажову выучить язык своей родины. Есть у него друг Ермухан. Мальчишеская дружба, как известно, самая крепкая. Так, день за днем, бегая и играя, Саша узнавал от Ермухана новые слова, а затем, сам того не замечая, довольно бегло заговорил на казахском языке. Когда пришло время идти в первый класс, то с выбором языка проблемы не возникло – было и так ясно, что мальчику нравится общаться и учиться на казахском языке. К слову, мама Александра тоже владеет государственным языком. В родном селе уже давно никто не удивляется, что ребятишки разных национальностей свободно владеют казахским языком. После окончания девяти классов Александр поступил в колледж, выбрав специальность сварщика. Одним из главных увлечений молодого человека является спорт, он очень любит играть в футбол, волейбол, теннис и баскетбол. После прохождения практики на заводе Александра Бажова призвали на службу. Так, в июне этого года он оказался в Семее. Попал в 3-е отделение 1-й стрелковой роты воинской части 5511 Национальной гвардии РК. Командиры в части не ожидали от новобранца такого свободного владения казахским языком. – Я горжусь службой в армии, это большая и необходимая для каждого мужчины школа, – рассказывает Александр. – Приказы отдаются на государственном языке, и мне все понятно. Легко взаимодействовать с большим количеством людей, для меня нет никаких языковых барьеров. Есть у молодого человека и любимая девушка. По национальности она русская, но общаются молодые люди на казахском языке. – Бывает, что общаемся и на русском, но иногда мне легче объясниться на казахском, – признается Александр. – Поэтому чаще разговариваем на казахском языке. Несмотря на большие расстояния, дружба Саши и Ермухана не прекратилась. Пока один защищает Родину, другой осваивает профессию учителя истории. По мнению гвардейца, человека, стремящегося к цели, не остановят никакие преграды. – Насколько помню, мне не составило труда освоить язык. В детстве сделать это гораздо легче. Главное – получить хорошую базу и не лениться, – говорит Александр Бажов. После службы Александр планирует получить высшее образование. Специальность выбрал для себя серьезную – юрист. О выборе языка обучения и гадать не надо. #казахский язык #общение #қазақ тілі #изучение #государственный язык