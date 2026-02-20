Я, которая ночами читала под одеялом с фонариком, потому что родители ругались, что не сплю. Я, которая в 4-м классе прочитала «Плаху» Айтматова. Ничего толком не поняла, но потом, в более зрелом возрасте, конечно же, перечитала.

Я всегда читала. И перечитывала. Взапой. Среди родных и двоюродных братьев и сестер была на втором месте по увлечению книгами. На первом – мой младший брат, который и сейчас много, нет, очень много читает. Он, к слову, директор департамента в Силиконовой долине в США. Говорит, это чтение книг помогло ему. И вопрос не только в том, что он таким образом держит в тонусе свои мыслительные «мышцы». А в том, что книги формируют мировоззрение, которое позволяет ему правильно понимать эту жизнь. И делать правильный выбор.

И вот я осознала, что в последние 10 лет упоенно скроллила экран телефона, заменяя подлинные смыслы, которые дает литература, на дофаминовые ролики в Интернете.

И мне стало страшно. Бросившись к книжной полке – к счастью, таковая еще имеется в моем доме, выбрала томик. Решила перечитать «Мастера и Маргариту». Лучшее для того, чтобы вспомнить, как устроено наше мироздание. И лучшее для того, чтобы вновь начать читать.

Это было мучительно. Я не могла сосредоточиться даже на паре абзацев «проглоченного» когда-то за три дня и три ночи произведения. Мозг отказывался воспринимать истину, через пару минут чтения возникло дикое раздражение. Несколько раз захлопывала книгу, и моя рука тянулась к телефону, вож­делея скроллить его и получать быстрый дофамин от бессмысленных роликов.

Недавно Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетовал по поводу утраты культуры чтения: «Под влиянием Интернета сложно стало читать длинные тексты, тем более появилась возможность прослушивать содержание книг и статей, но это не красит госслужащих». Это, по сути, неутешительная оценка, данная управленческому аппарату. Потому что можно знать статистику, строить диаграммы, но стратегическое мышление невозможно без гуманитарной глубины. Человек, который не читает, постепенно теряет способность к сложному анализу. А еще чтение качественных текстов – это тренировка ответственности. Мы много говорим о модернизации, о технологиях, об искусственном интеллекте. Но при этом все меньше читаем. Мы знаем новости, но не понимаем смыслы. Мы реагируем быстрее, но думаем мельче.

Сон разума рождает чудовищ, считал Гойя. Сегодня разум не спит – он развлекается. И это, возможно, еще опаснее.

Общество, которое не читает, становится поверхностным. Поверхностное общество легко управляемо. Оно любит простые ответы на сложные вопросы. Оно устает от глубины.

И вот главный вопрос: если мы разучились читать длинный текст, сможем ли мы выдержать длинную стратегию развития страны? Технологии ускоряются. Мир усложняется. И если мозг не натренирован на глубину, он будет искать упрощения. А упрощение очень опасно по нынешним временам.

«Те, кто читает книги, всегда будут управлять теми, кто сидит в Интернете», – говорят, эта фраза принадлежит одному из Рокфеллеров. Делаем выводы и попытаемся ответить на вопрос: что будет с нами, если мы перестанем искать истинные смыслы?

Однозначно, прав наш Президент – министрам пора читать. Срочно. Казахстан, к слову, уже в мировом антирейтинге по чтению книг.

Лично я начала возвращать себе чтение. Медленно. С усилием. Почти как после долгой болезни возвращают форму. Я не хочу однажды обнаружить, что проскроллила не только книги, но и собственную способность мыслить.

И я не хочу, чтобы мною управляли через сетевой дофамин.