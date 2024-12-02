Как за каменной стеной

В далеком 1994 году, когда я учился в 11-ом классе, моя мама записалась на дополнительные курсы после работы. Это была поздняя осень.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Мама приходила с работы, мы ужинали и потом вдвоём выходили, было уже темно. Я провожал маму до дверей здания, где проходили курсы, уходил и потом возвращался через полтора часа.

Это были 90-е, на улицах повсюду криминал, грабили всех без разбору - и мужчин, и женщин, снимали шапки, куртки, сапоги, срывали драгоценности. Уличные грабежи были тогда повседневной обыденностью.

В то время я усиленно занимался боксом, и, кстати, добивался успехов на ринге. Реакция была мгновенная и удары - хлёсткие, разбивающие любую атаку. Поэтому на улице я чувствовал себя уверенно.

Мы с мамой шли по тёмным неосвещенным улицам, я чуть впереди на полшага. Уверенно шёл, чуть покачивая плечами.

Когда поворачивал голову в сторону мамы, то ловил на себе её спокойный, гордящийся за меня взгляд. Взгляд говорил: «я с тобой спокойна и уверена, ты мой защитник, настоящий мужчина».

Через много лет я выхожу с женой, иногда гуляем допоздна пешком. Я впереди её на полшага, иду с такой же уверенностью как и много лет назад.

Впереди может стоять кучка выпивших, шумных парней, мужчин.

Я немного озираюсь в сторону жены, и вижу её взгляд - спокойный, уверенный, гордящийся мной. Как у моей мамы много лет назад…