Общество
Как загорать без вреда для здоровья: советы врача ВОП

В самом разгаре сезон летних отпусков. Многие уезжают туда, где фиксируется высокий индекс ультрафиолетового излучения. Что делать, чтобы приобрести красивый оттенок кожи без вреда для здоровья? Об этом рассказала врач ВОП Городской поликлиники №3 Жулдыз Тюрембаева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Загорать, даже когда на улице облачно, следует с осторожностью. Врач советует принимать солнечные ванны в утренние часы с 7:00 до 10:00 утра или после обеда с 17:00 до 19:00 часов вечера.

“Любителям солнечных ванн начинать загорать надо постепенно, чтобы избежать неприятных последствий: в первые дни начинать с 5–10 минут, ежедневно увеличивая время пребывания на солнце на 10–15 минут, доведя время загара до одного часа”, - отмечает врач ВОП.

В подготовке к загару тоже есть определенные нюансы. Необходимо заранее сделать пилинг кожи, чтобы подготовить ее к ультрафиолету. К тому же так и загар ляжет ровнее. Загорать врачи советуют через 30-40 минут после еды, а вот натощак делать это вредно!

Жулдыз Тюрембаева посоветовала топ продуктов с высоким содержанием бета-каротина, который позволяет увеличить выработку меланина, а значит, улучшить загар:

- тыква, морковь, батат, шпинат, латук, салат, салат романо, капуста кейл, помидоры, красный перец, брокколи, грейпфрут, слива, персик, дыня, абрикос, хурма, крыжовник, черника, черная смородина.

Чтобы защитить кожу на пляже, лучше всего использовать солнцезащитные кремы с высоким уровнем SPF – не менее 30, рекомендует доктор.

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