Этот вирус передается через укусы инфицированных комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus и может вызывать лихорадку, сильные боли в суставах, головную боль и сыпь

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство здравоохранения РК напоминает гражданам, планирующим поездки в тропические и субтропические регионы (включая страны Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна), о необходимости принять меры по профилактике вируса чикунгунья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиалогического контроля МЗ РК

Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется:

- использовать репелленты с DEET, IR3535 или пикаридином;

- носить одежду, закрывающую руки и ноги;

- выбирать для проживания помещения с кондиционерами или антимоскитными сетками;

- избегать скоплений стоячей воды, где могут размножаться комары;

- при первых симптомах (лихорадка, боли в суставах) — немедленно обратиться к врачу.