Этот вирус передается через укусы инфицированных комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus и может вызывать лихорадку, сильные боли в суставах, головную боль и сыпь
Министерство здравоохранения РК напоминает гражданам, планирующим поездки в тропические и субтропические регионы (включая страны Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна), о необходимости принять меры по профилактике вируса чикунгунья, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиалогического контроля МЗ РК
Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется:
- использовать репелленты с DEET, IR3535 или пикаридином;
- носить одежду, закрывающую руки и ноги;
- выбирать для проживания помещения с кондиционерами или антимоскитными сетками;
- избегать скоплений стоячей воды, где могут размножаться комары;
- при первых симптомах (лихорадка, боли в суставах) — немедленно обратиться к врачу.
- Берегите здоровье в поездках и заранее консультируйтесь с врачом по вопросам профилактики, - добавили в Минздраве.