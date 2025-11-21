В правоохранительных органах рассказали казахстанцам, как обезопасить мессенджер от взлома, сообщает Kazpravda.kz

Чтобы ваш аккаунт не стал добычей мошенников надо соблюдать простые меры безопасности:

Включите двухфакторную аутентификацию. В настройках WhatsApp активируйте PIN-код для входа – это серьезно усложнит взлом.

Осторожнее с сообщениями и ссылками. Не переходите по сомнительным ссылкам. Никому не сообщайте коды подтверждения — даже если пишут «друзья» или «служба поддержки».

Поставьте пароль на SIM-карту. Надежный PIN SIM-карты защитит номер от копирования и несанкционированного доступа.

Ограничьте доступ к личной информации. Настройте, кто может видеть вашу аватарку, статус и время последнего посещения. Проверяйте активные сеансы. Периодически просматривайте: не вошел ли кто-то в ваш WhatsApp с другого устройства. Мошенники часто пишут от лица ваших знакомых, просят «занять деньги» и торопят. Всегда перезванивайте и проверяйте – это убережет от потерь.