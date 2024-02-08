Какая погода будет 9 февраля в Казахстане

Циклон, с центром над Самарой и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние практически на всей территории Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В Казахстане пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере – сильные осадки. По РК ожидаются гололед, туман, усиление ветра, на северо-западе, севере - сильный ветер с метелью.

На востоке Акмолинской, на юге, востоке Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на западе, севере, в центре области Абай, ночью на юге, востоке Костанайской области, временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.