Какая погода ожидает казахстанцев 4-6 октября

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 4-2 октября, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в предстоящие дни, под влиянием антициклона и юго-западного выноса воздушных масс из Центральной Азии, погода продолжит радовать жителей страны.

Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, за исключением отдельных регионов западного и горных регионов южного Казахстана, где пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

В дневные часы воздух будет постепенно прогреваться все больше и больше, несмотря на отрицательные температуры в ночное время, отметили синоптики.

На севере столбики термометров днем повысятся от 8-13 до 15-20 тепла, в южных регионах от 15-20 до 20-25 тепла, на западе и юго-востоке страны основной фон температуры составит 15-23 тепла, на востоке и в горных районах юго-востока Казахстана 5-13 тепла.