Какая погода ожидает казахстанцев 7-9 мая

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды по республике на 7-9 мая, сообщает Kazpravda.kz.

По информации метеослужбы, теплом и поездками на природу в эти майские праздники насладиться смогут только жители южных регионов.

Теплый циклон из районов Ирана начнет смещаться на южную половину страны, с каждым днем все больше повышая температуру воздуха, отметили синоптики.

А вот северные области будут находиться под властью холодного антициклона. Обладая довольно большими скоростями, он вызовет пусть и краткосрочное, но ощутимое понижение температуры воздуха – в ночные часы столбики термометров вновь опустятся ниже нуля, сообщил Казгидромет.