Какая погода ожидает казахстанцев в феврале

Общество
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По данным синоптиков, на большей территории Казахстана сохранится морозная, преимущественно без осадков погода.

Фото: Kazpravda.kz

Специалисты АО "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Республике Казахстан на февраль 2023 года, сообщает Kazpravda.kz.

По данным метеослужбы, в первой декаде февраля жителей южной половины республики ожидает теплая и осадочная погода.

Частые выходы южных циклонов обусловят выпадение интенсивных осадков, в горных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Температура воздуха повысится ночью до -2+5°С, днем до +5+12°С.

В конце декады вновь похолодает ночью до -3-15°С, днем  до 0,+8°С.

На западные регионы страны будут оказывать влияние атмосферные фронты, связанные с северо-западным циклоном.

В течение первой декады жителей западных регионов ожидает неустойчивый характер погоды со смешанными осадками, в виде дождя и мокрого снега, порывистым ветром. Дневной фон температуры прогнозируется в пределах -3+5°С.

На остальной территории Казахстана в первой половине первой декады, с влиянием сибирского антициклона, сохранится морозная, преимущественно без осадков погода.

Во второй половине периода сибирский антициклон будет разрушаться, на северо-запад республики будет смещаться циклон из районов Средиземного моря, с обострением атмосферных фронтов в северной половине ожидается снег с метелью, усиление ветра до 15-25 м/с

Температура воздуха повысится:

- на севере страны ночью от -20-28°С до -15-20°С, днем от -8-18°С до -5-10°С;

- в центральных регионах температура воздуха будет колебаться ночью от -13-28°С до -7-15°С, днем от -7-12°С до -1-7 °С;

- на востоке страны преобладающий фон температуры воздуха прогнозируется ночью в пределах -15-28°С, днем -5-15°С.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1° - в Восточно-Казахстанской, на большей части Абайской, в северо-восточной половине Павлодарской, на юго-востоке Мангистауской, на крайнем юге Актюбинской, в южной половине Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей и в юго-восточной половине области Жетысу.

В феврале количество осадков прогнозируется около нормы на большей части республики, больше нормы - в Туркестанской, Жамбылской, на большей части Кызылординской, Алматинской, в юго-восточной половине Восточно-Казахстанской, на крайнем юго-востоке Абайской областей и в юго-восточной половине области Жетысу.

Во второй и третьей декадах февраля по республике прогнозируется неустойчивый характер погоды: на большей части страны будет преимущественно снег с метелями, на юге республики - осадки (дождь, мокрый снег), туман, гололед.

Ожидается колебание температуры воздуха:

- в западных регионах страны ночью от -15-25°С до -7-15°С, днем от -5-10°С до -5+5°С;

- в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от -20-30°С до -10-15°С, днем от -10-15°С до -2-7°С;

- на юге, юго-востоке страны  ночью от -10-18°С до 0,-5°С, днем от 0,-5°С до +3+10°С.

 

#Казгидромет #погода #прогноз #февраль

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