Какой будет погода в выходные дни в Казахстане

Специалисты РГП "Казгидромет" представили прогноз погоды на 26-28 марта в Казахстане, передает Kazpravda.kz.

"Циклон из районов Скандинавии будет смещаться на западные и северные регионы республики, а южные и центральные районы Казахстана остаются под влиянием южного циклона. Он принесет осадки в виде дождя и снега: на севере и западе страны они будут сопровождаться метелями, на юге преимущественно в виде дождя, а в горных, предгорных районах – сильные осадки, туман, гололед", – говорится в сообщении.

По данным метеослужбы, 28 марта южную и юго-восточную часть страны будет определять антициклон, который обусловит погоду без осадков. По республике ожидается усиление ветра.

Отмечается, что ожидается повышение ночных температур на севере от 10…20 до 5-15 мороза, днем 0…8 мороза до 5 мороза…3 тепла; в южной половине ночью 6 мороза…5 тепла, днем понижение от 12..17 до 5..10 тепла: на западе страны ночью 5 мороза…5 тепла, днем столбики термометров достигнут отметки 0…10 градусов тепла.