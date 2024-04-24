Какая погода ждет казахстанцев 25-27 апреля

Погода
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, 25-27 апреля, предоставило РГП "Казгидромет", передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, под влиянием южного циклона c 25 по 27 апреля в южной половине страны, 25 апреля на северо-западе страны погода будет дождливой, на крайнем северо-западе в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег).

На юге и юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, грозы, не исключены град, шквал.

На остальной территории, под влиянием отрога антициклона, все еще сохранится погода без осадков.

По республике прогнозируется порывистый ветер, в ночные часы в северных и восточных регионах туман.

Холодный фронт постепенно будет смещаться к южным регионам страны, где ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью до 0-12, днем до 10-20 тепла, а в северных регионах пик холода ожидается 25 апреля, здесь столбики термометров ночью опустятся до 0-8 мороза, днем до 5-13 тепла, затем температура начнет постепенно повышаться днем на севере до 10-17 тепла.

 

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