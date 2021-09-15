Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие дни

РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды на 16-18 сентября в Казахстане, передает Kazpravda.kz.
"С четверга на фоне прохождения атмосферных фронтальных систем, связанных с ложбиной циклона из районов Екатеринбурга, на севере, северо-западе и востоке страны, а с 17 сентября в центре республики пройдут дожди. На остальной территории Казахстана на фоне высокого атмосферного давления прогнозируется погода без осадков", – говорится в сообщении.
По данным метеорологов, понижение температуры воздуха ожидается на западе ночью от 3-11 до 1-9 тепла, днем – от 15-23 до 10-18 тепла; на северо-западе ночью от 7-12 до 2-7 тепла.
18 сентября на севере ожидаются заморозки до 3 градусов, днем от 17-25 до 10-17 тепла, ночью – от 8-13 до 2-10 тепла.
В центре и на востоке ночью 5-15 тепла, днем – понижение от 20-28 до 15-25 тепла.
На юге и юго-востоке температура воздуха ночью 15-20, днем – 28-35 тепла.