Какие денежные переводы банки будут отклонять автоматически

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Проект разработан в целях усиления мер по противодействию незаконному производству, обороту и транзиту наркотиков, осуществлению платежей и переводов денег в пользу электронного казино, интернет-казино и нелицензированных бирж цифровых активов.

Автоматизированная информсистема и процедуры банка дополнительно должны будут обеспечивать выявление и отказ от проведения операций, связанных с: незаконным производством, оборотом и (или) транзитом наркотиков; осуществлением платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана», осуществлением платежей и (или) переводов денег в пользу электронного казино и интернет-казино; осуществлением платежей и (или) переводов денег физическими лицами, не достигшими возраста двадцати одного года, в пользу организатора игорного бизнеса.

Кроме того, банки обязаны будут направлять информацию в уполномоченный орган по финансовому мониторингу по клиентам банка, являющимся держателями более 5 платежных карточек, выпущенных данным банком и (или) вовлеченным в осуществление платежей и переводов денег в пользу бирж цифровых активов, не являющихся участниками Международного финансового центра «Астана».