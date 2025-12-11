Какие документы подписал Казахстан с Ираном

Президент
По итогам сегодняшних переговоров президенты Касым-Жомарт Токаев и Масуд Пезешкиан приняли Cовместное заявление, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

В присутствии глав государств Казахстана и Ирана состоялся обмен следующими подписанными межправительственными и межведомственными документами:

1. Договор между Республикой Казахстан и Исламской Республикой Иран о взаимной правовой помощи по уголовным делам;

2. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Исламской Республики Иран о международных автомобильных перевозках пассажиров и грузов;

3. Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран;

4. Программа культурного обмена между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран на 2026-2028 годы;

5. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности между Министерством юстиции Республики Казахстан и Государственной организацией по регистрации актов и имущества Исламской Республики Иран;

6. Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в области транспорта, транзита и логистики между Министерством транспорта Республики Казахстан и Министерством дорог и городского развития Исламской Республики Иран;

7. Меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области здравоохранения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения и медицинского образования Исламской Республики Иран;

8. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между РГП на праве хозяйственного ведения «Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан» Управления делами Президента Республики Казахстан и Организацией радиовещания и телевидения Исламской Республики Иран. 

#президент #Иран #Акорда

