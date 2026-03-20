Какие инвестпроекты поддержали в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, какие инвестиционные проекты поддержали в столице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт городского акимата

Фото: акимат Астаны

«Продолжаем системно привлекать частные инвестиции в развитие столицы: как в социальную инфраструктуру, так и в проекты в сферах обрабатывающей промышленности, логистики, транспорта и других ключевых отраслях экономики. По итогам 2025 года в экономику столицы привлекли рекордный объём инвестиций — около 2,5 трлн тенге, что на 21,3% превышает показатель предыдущего года. За этими цифрами стоят создание новых рабочих мест, расширение производственных мощностей, развитие городской инфраструктуры и повышение инвестиционной привлекательности столицы», — написал глава столицы Женис Касымбек.

На очередном заседании инвестшаба рассмотрен ряд предложений инвесторов. Это строительство международной школы на 3 тыс. учеников, завода по производству серверного оборудования, футбольной академии и др. Отдельное внимание было уделено таким проектам, как центру обработки данных на 960 стоек и центру обработки данных уровня надежности Tier IV. Проект предусматривает создание инфраструктуры для размещения важных ИТ-систем общей мощностью до 100 МВт с запуском первой очереди в 2027 году. По словам акима, реализация данных инициатив способствует укреплению позиций Астаны как регионального цифрового хаба.

Общий объём инвестиций по представленным на инвестштабе проектам составляет более 380 млрд тенге. Реализация запланирована на 2026–2031 годы с созданием более 1200 новых рабочих мест.

